大旗山區封城「掃醉」3天 警方查獲5件酒駕違規
有鑑於酒駕易造成民眾重大生命財產損失，高雄市旗山警分局本月份針對旗山、美濃兩地重要路口實施封閉式路檢。警方表示，3天動用72名警力，共查獲5件酒駕違規，雖然政府加強取締仍有人以身試法，日後會不定時加強取締，全力維護民眾生命財產安全。
旗山警分局在2月12至14日規劃取締酒駕專案，針對國道10號末端、新旗尾橋、旗山橋、延平路（鼓山國小前），以及美濃原鄉緣、成功路宏緣餐廳等地道路實施封閉式路檢，另對轄區內小吃部、電玩店等易滋事處所實施打擊犯罪勤務。
旗山分局長洪振順表示，此次勤務針對旗山、美濃等地的易肇事路口加強路檢，呼籲用路人不要酒駕，以免害人害己，大家應遵守各項交通規則，才能共同營造完善的道路交通安全空間，防止車禍發生。此外，警方也會加強消弭街頭可能引發暴力的危險因子，讓民眾有個安全無虞的生活環境。
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