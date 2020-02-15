大旗山區封城「掃醉」3天 警方查獲5件酒駕違規

有鑑於酒駕易造成民眾重大生命財產損失，高雄市旗山警分局本月份針對旗山、美濃兩地重要路口實施封閉式路檢。警方表示，3天動用72名警力，共查獲5件酒駕違規，雖然政府加強取締仍有人以身試法，日後會不定時加強取締，全力維護民眾生命財產安全。

旗山警分局在2月12至14日規劃取締酒駕專案，針對國道10號末端、新旗尾橋、旗山橋、延平路（鼓山國小前），以及美濃原鄉緣、成功路宏緣餐廳等地道路實施封閉式路檢，另對轄區內小吃部、電玩店等易滋事處所實施打擊犯罪勤務。