快訊

直播／疫情指揮中心召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

大旗山區封城「掃醉」3天 警方查獲5件酒駕違規

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗山員警在旗山與美濃的易肇事路口實施封閉式路檢。記者徐白櫻／翻攝

有鑑於酒駕易造成民眾重大生命財產損失，高雄市旗山警分局本月份針對旗山、美濃兩地重要路口實施封閉式路檢。警方表示，3天動用72名警力，共查獲5件酒駕違規，雖然政府加強取締仍有人以身試法，日後會不定時加強取締，全力維護民眾生命財產安全。

旗山警分局在2月12至14日規劃取締酒駕專案，針對國道10號末端、新旗尾橋、旗山橋、延平路（鼓山國小前），以及美濃原鄉緣、成功路宏緣餐廳等地道路實施封閉式路檢，另對轄區內小吃部、電玩店等易滋事處所實施打擊犯罪勤務。

旗山分局長洪振順表示，此次勤務針對旗山、美濃等地的易肇事路口加強路檢，呼籲用路人不要酒駕，以免害人害己，大家應遵守各項交通規則，才能共同營造完善的道路交通安全空間，防止車禍發生。此外，警方也會加強消弭街頭可能引發暴力的危險因子，讓民眾有個安全無虞的生活環境。

旗山警方在3天動用72名警力，共查獲5件酒駕情事。記者徐白櫻／翻攝

酒駕 美濃
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

楊梅警今酒駕大執法 落實酒駕零容忍

酒駕男子撞警逃離 退警兒子追上抓人

酒駕累犯未裝酒精鎖 3月起最重罰1.2萬

台南也封城？警方「聯合封城強勢路檢」 取締酒駕

相關新聞

陷獵雷艦案又被控海科館詐貸 慶富董座陳慶男判6年10月

慶富集團子公司慶陽海洋公司承包國立海科館的興建營運案，遭控涉虛偽增資取得更高銀行授信額度，還以不實工程進度圖向土銀等5間...

慶富董座陳慶男未籌600萬辦保 恐上訴空檔直接獲釋？

79歲慶富董事長陳慶男身陷海軍獵雷艦、基隆海科館案兩起詐貸案，加上也是獵雷艦案的被告、次子陳偉志棄保潛逃，即使他前案已繳...

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

國外3C手機、配件便宜賣 男子險遭詐騙

台南陳男子透過手機line交友軟體結識男網友，對方自稱他人在國外，可買到比台灣較為便宜的知名品牌手機、配件，但需先匯款美...

北市知名麻辣火鍋「鼎旺」二代鬧商標紛爭

北市知名麻辣火鍋店「鼎旺」林姓創始人的曹姓外甥，2015年3月間以「鼎旺」向智慧財產局申請註冊商標獲准。林女的陳姓女兒得...

少年無照騎車撞傷補教老師 父母連帶要賠超過百萬元

一名少年3年前無照騎乘機車上路，在路口擦撞正在過馬路的黃姓補教老師，導致老師肱骨粉碎性骨折、手指骨折及肩關節脫臼等，多次...

斬手亂象：警騙拘票遭訴 法官怎麼判？

打擊犯罪固然重要，但其手段必須合於法治。員警舉起偵查犯罪的大旗行犯罪之實，與舉起言論自由大旗製造假消息、惡意攻訐又有何異？我們誠摯呼籲，警政署應正視此次因績效而衍生的違法亂紀事件。

怨砍蔣公頭修復費比八田與一高 高院：物價水平不同

男子郭志剛2017年4月間拿菜刀、鋸條、榔頭砍下陽明公園辛亥光復樓前的蔣中正銅像，竊「頭」離去，台北市工務局公園路燈工程...

酒駕累犯未裝酒精鎖 3月起最重罰1.2萬

酒精鎖新制將上路，交通部一月預告，酒駕致人重傷死亡、五年內二度酒駕累犯者，駕駛經吊照、重新考領後，一年內若要開車，就必須強制加裝酒精鎖。交通部表示，酒精鎖新制三月一日準時上路，預估將影響約兩千人，違者未安裝或找人代吹氣，可開罰六千至一萬兩千元。

網軍案 楊蕙如辯「對抗中國假消息」檢嗆：侮辱中華民國

「卡神」楊蕙如被控指使網軍帶風向間接害死駐大阪辦事處前處長蘇啟誠，台北地院昨天首度開庭，楊蕙如辯稱，她是在對抗來自中國的假消息；但檢察官論告時，舉「春秋」名言批她「傷人以言，甚於劍戟」，指楊蕙如的言行是在侮辱中華民國。

大雅兩勇消殉職 違建業者起訴

台中市大雅區百慕達紙器廠去年大火，造成兩名消防特搜人員葬生火窟，台中地檢署查出百慕達及隔鄰的群峪公司屬違章建築、建築材料...

恐怖情郎性侵打傷前女友 120萬和解還被判3年4月

張男與小蜜（化名）分手後，帶她到餐廳用餐、又至KTV飲酒唱歌後，強行押她到山區，要求復合被拒，強行性侵得逞後，把她打得全...

熱門新聞

居家檢疫失聯3外國人 北市警萬華分局尋獲

外送員又被整了！20名外送員再度被「黃千千」惡意棄單

非殉職！小隊長出勤遭撞翻 依「因公死亡」撫卹1522萬

人夫與妻及女網友睡同床 半夜上了女網友被判刑

消防車禍 家屬臉書貼文「國家能承諾安心工作環境？」

埔里虎頭山發生飛行傘意外 日本跳傘客墜落樹林身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。