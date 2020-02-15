美河巿弊案更一審裁定 高嘉濃限制出境8個月

美河市弊案，前北市府捷運局官員高嘉濃、王銘藏在一二審均判有罪，經最高法院發回，高院更一審就限制出境與否開庭，2人強調不會逃亡。更一審日前裁定2人均限制出境8個月。

全案緣於民國95年台北市政府與日勝生公司聯合開發美河市建案（北捷新店機廠聯合開發案）。檢方認定高嘉濃、王銘藏圖利日勝生，導致北巿府蒙受損失逾新台幣20億元，依圖利罪及偽造文書等罪起訴。

台北地方法院一審依圖利罪，判處高嘉濃10年徒刑、褫奪公權6年；王銘藏4年徒刑、褫奪公權2年。

二審台灣高等法院106年底認定高嘉濃、王銘藏行使偽造鑑價報告，但報告對權益分配無拘束力，也無證據證明日勝生有不法獲利，改依公務員假借職務上機會行使偽造私文書罪，判高嘉濃4年徒刑；王銘藏2年徒刑，緩刑5年。

案經上訴，最高法院將案件發回，由高院更一審審理，審理期間，因限制出境新法上路，須重行處分，開庭傳喚訊問高嘉濃、王銘藏。

高嘉濃表示，都有遵期到庭，證據已調查、保全，他沒有外國國籍，也不是資力雄厚者，國內有家人及固定住所，他不會拋棄家人及事業而逃亡；王銘藏則說，他按時到庭，對犯罪事實坦承不諱，沒有逃亡及串證之虞。

高院更一審審酌2人沒有說明應解除限制出境的具體急迫事由，且依實務經驗確實有遵期到庭者，在家人都在國內的情形下，仍不顧家人及事業而潛逃出境，為使訴訟程序順利進行，確保日後刑罰執行，2人限制出境的原因仍存在，因此裁定2人從2月11日起限制出境8個月。