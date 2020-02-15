男子開車與妻子吵架 撞倒電線桿與18輛機車
29歲董姓男子今天凌晨開車行經台中市太平區樹孝路，在車上與29歲陳姓妻子爭執，不知何故開車失控，撞擊路旁18輛機車與電線桿；董姓男子送醫後無大礙，警方正調查事故原因。
台中市政府警察局太平分局表示，凌晨12時25分接獲民眾報案，樹孝路一家便利商店前，有自小客車擦撞多輛停放路旁機車。
警方查出，董姓男子駕駛自小客車沿樹孝路往中山路方向行駛，行駛過程與坐在副駕駛座的妻子因細故爭執，行經便利商店前，疑未注意車前狀況，不慎撞擊路旁18輛機車與電線桿。
警方到場時，現場一片狼藉，機車與自小客車零件四散，自小客車安全氣囊還爆開；經酒測，董姓男子未酒駕，但眼睛輕微瘀傷及臉部擦傷，送醫後無大礙，幸未波及其他民眾。
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