男子開車與妻子吵架 撞倒電線桿與18輛機車

「卡神」楊蕙如被控指使網軍帶風向間接害死駐大阪辦事處前處長蘇啟誠，台北地院昨天首度開庭，楊蕙如辯稱，她是在對抗來自中國的假消息；但檢察官論告時，舉「春秋」名言批她「傷人以言，甚於劍戟」，指楊蕙如的言行是在侮辱中華民國。

2020-02-15 00:33