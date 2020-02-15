國外3C手機、配件便宜賣 男子險遭詐騙

台南陳男子透過手機line交友軟體結識男網友，對方自稱他人在國外，可買到比台灣較為便宜的知名品牌手機、配件，但需先匯款美金2000元至所指定外國帳戶，陳信以為真到銀行要匯款，銀行行員機警報警，員警到場及勸阻。

市警一分局文化派出所巡佐黃易冬、警員陳俊宏，昨天下午2點多接獲銀行行員報案稱，陳臨櫃要境外匯款，疑似遭受詐騙情事，員警獲報後馬上到現場協助查處。

員警了解，陳透過手機line交友軟體結識1名男性網友，自稱他人在國外，可買到較為便宜的知名品牌手機、配件，但訂購時該品牌手機或配件，需先匯款美金2000元至所指定新加坡帳戶，網友確認收到匯款後，才將貨品寄給買家。

陳不疑有他，馬上前往銀行櫃檯要匯款至指定海外帳戶，行員機警關懷提問程序，發現疑似遭詐騙匯款，主動通報轄區警方前往處理。經黃易冬解說相關詐騙案例，陳驚覺差點受騙放棄匯款。

警方呼籲提醒民眾，境外匯款詐騙方式無奇不有，如是否於臉書或其他社群網站認識旅居國外或大陸港澳網友，是否聲稱投資失利、遭遇困難或繳交保證金稅款急需用錢救急等，都是詐騙手法，請勿匯款，先撥165或110電話查證， 謹記「冷靜」、「查證」、「報警處理」反詐騙三要訣，希望民眾注意勿上當。