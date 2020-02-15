慶富董座陳慶男未籌600萬辦保 恐上訴空檔直接獲釋？

79歲慶富董事長陳慶男身陷海軍獵雷艦、基隆海科館案兩起詐貸案，加上也是獵雷艦案的被告、次子陳偉志棄保潛逃，即使他前案已繳4000萬保釋金仍遭押。不過上月海科館案合議庭終於裁准600萬具保，陳慶男親屬卻遲未籌出錢辦保，由於此案勢必上訴，一審羈押至3月19日期滿，屆時若尚未上訴二審，陳可能直接釋放。

曾任雄檢襄閱主任檢察官的律師葛光輝認為，若依法陳慶男一審延押屆滿前還未上訴二審，可直接獲釋，要再押，須二審合議庭依職權裁定，但「對如此重大案件，院檢應不願見有交保空檔」，預計會加速處理流程，儘快將判決書送達給被告及檢方，如果有上訴，就在羈押期滿前，將案卷送達二審，由二審依法決定是否繼續羈押。

陳慶男2017年8月獵雷艦案偵辦期間裁定800萬元交保，隔年6月陳偉志潛逃後，他審理時被命令必續加保3200萬元，他繳錢一度獲短暫幾日自由，但檢方抗告成功他又被押，直到去年2月25日裁准保釋金維持3200萬，不料陳一步出看守所，檢察官隨即以偵辦海科館案將他帶回問訊，並聲押獲准，使他去年及今年農曆年都在看守所度過。

即便陳慶男於海科館案審理期間，多次以年邁、身體狀況不佳，看守所就醫不易為由請求交保，合議庭不敢輕易放人；直到上月延押訊問，仍定陳慶男在獵雷艦案一審遭重判25年、次子棄保潛逃，加上他漁業界人脈，恐有逃亡可能，不過同意他能提出600萬保證金，並限制住居、限制出境出海8個月，每晚7時至10時間到前鎮分局復興路派出所報到，提供24小時不關機的手機，供查詢行蹤，就足以替代羈押，對此檢方抗告中。