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北市知名麻辣火鍋「鼎旺」二代鬧商標紛爭

聯合報 / 賴佩璇/台北即時報導

北市知名麻辣火鍋店「鼎旺」林姓創始人的曹姓外甥，2015年3月間以「鼎旺」向智慧財產局申請註冊商標獲准。林女的陳姓女兒得知後，主張較於他人先使用而提起異議。智慧局審定撤銷註冊，曹男不服提告，最高行政法院認為他是搶註，判敗訴確定。

林姓創始人於1992年間在台北市四維路創立「鼎旺麻辣火鍋」，後來因店面太小，搬到大安路251號，接著在附近開2店。林女的姊姊原在「鼎旺」服務，另成立「老鼎旺」，同樣賣麻辣火鍋。

2015年3月23日，曹姓男子以「鼎旺」向智慧局申請註冊商標。智慧局核准後，陳姓女子認為母親的老店早已用「鼎旺」許多年，竟被搶註，提起異議。智慧局審查後，認為部分商標違法，審定撤銷。

曹男不服提行政爭訟，陳女則為參加人。曹男主張，小阿姨在1992年開設麻辣鍋小吃店，母親在1996年出資150萬元，雙方協議合夥共同經營「鼎旺麻辣鴛鴦火鍋」，但小阿姨於2015年3月間否認合夥，雙方有訴訟，事後成立和解。

他說，由和解書內容及媒體報導，都可證明合夥關係存在，既然母親與小阿姨合夥經營，並以「鼎旺」招牌作為對外營業表徵，當然屬於合夥財產而應由雙方共有，沒搶註、仿襲。

智慧局辯稱，在商標申請註冊日前，陳女及母親已先使用於火鍋店，且服務領域高度類似。曹男曾參在鼎旺麻辣鍋工作，之後開設老鼎旺川味鍋物店，可以認定因業務往來、同業競爭關係，申請日前即知異議商標存在。

法院指出，我國商標法採註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊的商標，原則上不予保護，但為避免剽竊他人創用商標而搶註、防止不公平競爭，例外保護先使用商標，以調和制度缺失，賦予「先使用者」遭他人搶註時權利救濟機會。

法院認為，曹男註冊的商標與陳女母親老店的商標，在外觀、讀音及觀念上來看完全相同，構成相同商標，且兩者都使用於麻辣火鍋等餐飲服務。

曹男曾在鼎旺麻辣鍋工作，他因業務往來關係，在申請日前即已知悉異議商標存在，意圖仿襲而申請註冊商標，有商標法第30條第1項第12款規定情事而不得註冊，智慧局處分撤銷，於法並無不合。

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