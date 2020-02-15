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少年無照騎車撞傷補教老師 父母連帶要賠超過百萬元

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
圖為示意圖，與本案無關。示意圖／本報資料照片

一名少年3年前無照騎乘機車上路，在路口擦撞正在過馬路的黃姓補教老師，導致老師肱骨粉碎性骨折、手指骨折及肩關節脫臼等，多次接受手術、回診，事後提告求償，台北地方法院判少年及父母應連帶賠償老師105萬餘元，可上訴。

老師提告主張，他2017年4月13日傍晚徒步行經台北市文山區某無號誌路口時，未料少年無照騎車經過，沒有注意到他，不慎撞擊他倒地，導致他粉碎性骨折、脫臼等；他因此接受手術，術後出院仍持續回診，要求少年及父母賠償醫療費、勞動力減損、不能工作損失及精神慰撫金，共273萬餘元。

少年及父母抗辯，雖然事故發生，但認為老師請求賠償金額過高，且部分費用並非必要支出；另老師經營補習班維生，事故後補習班仍有持續經營，難認有不能工作薪資損失，另賠償金額應扣除強制險及他們已支付的10萬元支票。

法院認為，少年肇事時才17歲，少年法庭也裁定予以訓誡並假日生活輔導確定；另老師經營補習班並兼任教學工作，也需要開車接送學生、烹煮食材等行政事務，並經醫院評估勞動力確有減損，堪認老師因事故嚴重影響生活作息和工作能力，審酌雙方學經歷和財力，判少年和父母應連帶賠償105萬餘元。

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