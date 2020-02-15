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陷獵雷艦案又被控海科館詐貸 慶富董座陳慶男判6年10月

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
慶富公司董事長陳慶男身兼旗下慶陽海洋公司負責人，承造基隆海科館興建營運案，遭控詐貸3億多元。圖／本報資料照

慶富集團子公司慶陽海洋公司承包國立海科館的興建營運案，遭控涉虛偽增資取得更高銀行授信額度，還以不實工程進度圖向土銀等5間聯貸銀行詐貸3億3800多萬，負責人陳慶男等6人遭起訴，不過全拒絕認罪，高雄地院審理認定詐貸2億3930萬，今天上午以違反銀行法、詐欺及偽造文書罪，判陳6年10月徒刑，慶陽公司被判罰金2000萬元。

其餘被告也被認定共犯詐欺等罪，慶富公司的梁姓專案工程師被判5年半、許姓建築師1年9月、夏姓建築師2年、彭姓建築師2年，但建築事務所郭姓協理獲無罪。

陳慶男（79歲）在上月最後一次開庭表示不到庭聽判；他另一件受各界矚目的獵雷艦詐貸案去年9月一審重判25年，現仍上訴高雄高分院審理中。

起訴指出，陳慶男以慶富造船公司和其他協力廠商，2011年11月申請「國立海洋科技博物館興建營運移轉案」，簽約後陳慶男另成立慶陽海洋公司，並片面更換合作廠商，再與土地銀行、高雄銀行、全國農業金庫、合作金庫及新光銀行，簽訂9.5億元聯貸案。

檢方查出，慶陽2015年7月通過增資1億5000萬元，陳慶男竟透過同集團的其他公司匯款給慶陽，作為增資股款及申貸自籌款，當取得聯貸銀行多2億元授信額度後，隨即將錢匯出；陳慶男更指示梁姓專案工程師製作不實工程進度圖，梁便找建築事務所的郭姓協理執行，再由許姓、夏姓、彭姓建築師用印，3度成功申請核撥貸款共3億3800萬元。

檢方依違反銀行法等罪起訴陳慶男等6人，並對陳慶男求處20年重刑，不過6人審理否認犯行，辯稱請款是以「預算進度」而非實際進度，沒有以不實進度圖向銀行詐貸的犯意，請求能判無罪；陳慶男向合議庭稱年輕到現在沒犯過罪，細數他從李登輝總統時代與外交部、漁業署出訪，陪陳水扁總統去邦交島國訪問，也陪馬英九總統去吐瓦魯參訪，還曾救起友邦的船員獲在國宴表揚，「我一生為國為民，若不是國防部解約（獵雷艦案）使銀行抽銀根...請庭上考量我的為人！」

陳慶男 建築 詐貸 慶富案
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