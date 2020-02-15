怨砍蔣公頭修復費比八田與一高 高院：物價水平不同

男子郭志剛2017年4月間拿菜刀、鋸條、榔頭砍下陽明公園辛亥光復樓前的蔣中正銅像，竊「頭」離去，台北市工務局公園路燈工程管理處提告並提刑事附帶民事訴訟，求償6萬元，台灣高等法院判他須賠償5萬5千元確定。

刑事部分，檢方依攜帶兇器竊盜罪起訴，士林地院判郭8月徒刑，二審改為6月得易科罰金之刑，但最高法院又撤銷發回，案件現由高院刑事庭更審中。郭為台灣建國工程隊成員，2017年間也翻進台北市立中正高中，用鋸子砍下蔣中正塑像頭部，帶至立法院旁的雜物堆棄置。

陽明公園辛亥光復樓前的蔣中正銅像是由日本落合國際獅子會、台北市信義國際獅子會共同捐贈，並與市府在1979年12月25日建成，翌年的陽明山花季開幕日，時任台北市長的李登輝揭幕，銅像由工務局公園路燈工程管理處維護管理。

郭志剛(69歲)不滿銅像象徵威權，2017年4月21日晚上開著小貨車上山，他頭戴安全帽，連夜鋸下蔣中正銅像的頭部，在拍完一系列的照片後，把頭像帶離。北市公園處當年5月底修復後，卻又遭破壞，警察正巧逮到郭。

郭志剛辯稱把「頭」帶走不構成犯罪，而公園處只是銅像管理機關，不是所有權人，沒因銅像損毀而有損害，主張公園處不能求償。

「八田與一銅像修復費才2萬9400元！」郭也認為北市公園處的修復費用太高，以遭中華統一促進黨成員李承龍砍下的烏山頭水庫八田與一銅像為例，認為嘉南農田水利會請求的金額遠低於北市公園處。

高院民庭表示，刑事犯罪構成要件與民事訴訟的訴訟標的、原因事實不相同，民事判決不受刑事拘束，且郭志剛是故意毀損銅像，公園處自然可以要求回復原狀的費用。而銅像的大小、型態不同，加上台南、台北的物價水平不一樣，「台南市修復費用較台北市低眾所皆知」，高院認為郭主張公園處索賠金額過高的說法不可採。

高院細究修復蔣中正銅像的費用後，判郭志剛須賠償5萬5千元，不得上訴。