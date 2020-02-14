人夫與妻及女網友睡同床 半夜上了女網友被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
林男獲悉女網友小蘋已離婚，自稱是法師，可為她招桃花，邀她至住處，林男還與妻子及小蘋同睡一張床，半夜趁機性侵小蘋得逞，台中地院依強制性交等罪將他判刑。圖／本報資料照

林男2年前獲悉女網友小蘋（化名）已離婚，自稱是法師，可為她招桃花，邀她至住處，因故不滿動手打傷她，林男還與妻子及小蘋同睡一張床，半夜趁機性侵小蘋得逞，經被害人提出告訴，林男否認犯行，辯稱是小蘋引誘他，台中地院法官不採信，依強制性交、傷害等罪將他判刑3年10月。可上訴二審。

判決書指出，林男於2018年4月中旬，與小蘋以臉書隨機互加為好友，得知她已離婚，先以他為法師，可為她招桃花為由，同年4月下旬晚間與其妻開車至高雄市找小蘋聊天唱歌，再以介紹工作為由，邀她至台中。

小蘋遂搭火車北上，並由林男駕車搭載至其住處，未料林男以要處理弟弟的官司為由，邀小蘋與其夫妻同行南下台南，但途中曾因細故2次徒手毆打小蘋頭部，並推倒小蘋導致她手腳、頭部擦挫傷。

當天一行人住在林男弟弟的女友住處，小蘋與林男夫婦同睡一房，次日凌晨林撫摸熟睡中小蘋大腿及臀部，她驚醒後，林強行性侵被害人得逞。經小蘋以手機傳送LINE訊息向家人求救，經警查獲林男。

林男否認犯行，辯稱只是輕輕的推小蘋一下而已，在房間裡是小蘋撫摸他的生殖器，再引誘自己跟她發生關係。

法官認為，小蘋知道林有配偶，若是小蘋引誘林男與她發生性行為，在與林妻同睡一床情況下，應知稍有不慎可能會吵醒林妻，有可能為妻所察覺，反而會遭到林妻追究，反而是林男因知悉妻子熟睡後不易被吵醒，才會違反小蘋意願，強迫發生性行為，才合於常情，因此將林男判刑。

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