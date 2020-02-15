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酒駕累犯未裝酒精鎖 3月起最重罰1.2萬

聯合報 / 記者董俞佳／台北報導
酒精鎖新制3月1日實施，酒駕致人重傷死亡或5年內二度酒駕累犯，駕駛經吊照、重新考領後，必須強制加裝酒精鎖才能上路。（法新社）

酒精鎖新制將上路，交通部一月預告，酒駕致人重傷死亡、五年內二度酒駕累犯者，駕駛經吊照、重新考領後，一年內若要開車，就必須強制加裝酒精鎖。交通部表示，酒精鎖新制三月一日準時上路，預估將影響約兩千人，違者未安裝或找人代吹氣，可開罰六千至一萬兩千元。

交通部一月預告修正「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法」草案，草案預告期前天截止，交通部路政司科長趙晉緯表示，新制近期將會銜內政部共同發布，並將公布五家酒精鎖供應商。

新制規定，發動開車前須先吹氣酒測，一旦檢出酒精濃度，車輛將鎖定無法發動；酒測啟動後五分鐘內二度重新試驗，行駛中約四十五分到六十分鐘將要求重測一次。無論租車、駕駛他人的車，都不能開沒裝酒精鎖的車上路，酒精鎖也將配有人臉辨識系統、錄影設備等裝置。

不過，酒精鎖鎖不住二行程機車以及部分舊式四行程機車。對此，交通部說，部分老舊機車確實無法安裝，但此規範採「管車不管人」，一年內須駕駛或騎乘有酒精鎖車才能上路。

酒駕新制去年七月上路以來，除了去年十二月到今年一月尾牙期間，酒駕取締、移送法辦件數微幅增，其他月份都減少，今年一月取締五九七七件、移送法辦一五三七件，也比去年同期九四四五件、三四九二件，各減少三成多。

交通部去年也預告「酒後代駕服務定型化契約」，要求業者揭示代駕者基本資料，乘客在非清醒狀態搭乘時，要有一位陪同人員，代價費率要公開透明，若代駕者違反交通規則產生的費用由業者負擔，但因酒醉乘客行為導致則由消費者負擔，交通部表示，草案二月已完成審查，近期將公布。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 人臉辨識 內政部 尾牙
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