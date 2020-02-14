恐怖情郎性侵打傷前女友 120萬和解還被判3年4月

張男與小蜜（化名）分手後，帶她到餐廳用餐、又至KTV飲酒唱歌後，強行押她到山區，要求復合被拒，強行性侵得逞後，把她打得全身是傷，還恐嚇「要死一起死」，一審依強制性交、傷害、妨害自由等罪將他判刑5年6月，他不服上訴，台中高分院審理時，他坦承犯行，並賠償被害人120萬元，法官從輕改判3年4月。

二審合議庭審酌，張男與小蜜原為男女朋友關係，酒後與她發生爭執，因不滿不願復合，對被害人為妨害自由、傷害及強制性交行為，逞其個人性慾，對她身心造成嚴重痛苦，張男犯後於偵查至二審準備程序時，均否認犯行，

至二審審理期日前，張與被害女達成和解，並已賠償120 萬元，且坦承犯行並認錯，因此合議庭認定張男有悔意，遂從輕判刑。

判決書指出，張男與小蜜曾為男女朋友關係，2017年6月間分手，同年7月7日晚間，她與張男及其友人先至餐廳吃飯，再到KTV飲酒歌唱。

至8日凌晨，張男與小蜜因故發生口角，他欲駕車離去時，遭她阻止，她並表示欲自行返家，他即拿走她的包包及行動電話，並丟入車後座，她為取回包包，遂進入車後座，他見狀即將車門關閉，並駕車開往山區。

張男將車停在山區道路上，爬至駕駛座後方，斥責小蜜為何不答應復合，既然不願復合，就不可能讓她回去等語，遂伸手掐住她脖子，並強行將她衣服脫掉後，性侵害被害人得逞。

他性侵得逞後，仍持續以手攻擊她背部、身體多處，以及抓她頭髮、掐住她脖子，致她挫傷、背臀、四肢多處瘀傷之傷害。

至8日上午，張男向小蜜恫稱「後車廂有放東西，要死一起死」，使她不敢擅自離去；至同日下午，他將車駛至宜蘭縣汽車旅館，始將她的行動電話交還。

經小蜜打電話與胞妹聯絡後，她的胞妹要求張男立即將姐姐載回台中，他才駕車載「小蜜」回台中市，被害人在友人陪同下，前往醫院驗傷並報警處理。