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曲棍球案交鋒 高涌誠問「給段宜康交代」誰講的？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
監察委員高涌誠說，陳隆翔在被彈劾後、相關卷證移送職務法庭前，卻一再對外稱監委約詢時有說「本件調查案是段宜康所提出，難道我們不用給他交代嗎？」、「為了使曲棍球案能翻案、重啟偵查，我們想了很多方式，只好以檢察官違法失職為由逕行彈劾」，但他沒有這樣講。記者王宏舜／攝影

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，監察院認為他辦案過程有諸多瑕疵而彈劾。職務法庭今行準備程序，並應陳聲請公開審理；監委高涌誠代表監院出庭，洋洋灑灑列出陳11項缺失，並質疑他何時說過「給段宜康交代」等話？陳則認為這起彈劾案侵犯司法權，且高偏頗卻沒自行迴避，程序有瑕疵。

到場聲援的台北地檢署檢察官林達認為監委的提案荒誕不羈，絲毫不了解司法實務，「一直找碴」，卻連基本的人民財產權、檢察官裁量權都不注意。林說，本案簡單來說就是因陳沒起訴，「害段宜康要吞曲棍球」，就是這樣而已。

今天開庭時，高涌誠指陳的辦案程序全部都有問題，包括漏未論斷偽造印章、印文及署押，也未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，致將應沒收、應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以「發還被告」之處分命令結案等11項缺失。高說，陳一再以他的政治立場來模糊焦點，他感到「遺憾」，並指曲棍球案早在2013年底就遭檢舉，審計系統起疑，前立委段宜康在2018年3月26日到監院陳情，這都有公開資料可查。

高涌誠說，監院開門接受陳情、也受理，無關政治，退萬步言，就算他有特定政治意識形態，監院也因認定陳有重大疏失而依法通過彈劾，職務法庭應依有無疏失來審判，省去政治口水。

陳隆翔表示聽到高涌誠的指控「更遺憾」，指辦案不能用「自助餐」的方式，只挑對被告不利的部分，而忽略對被告有利的事實；陳說，司法資源有侷限性，每一筆金流的比對不是天馬行空一句話就可解決。辯護律師表示，彈劾案不僅侵犯司法權，高的偏頗表現也符合監察院監察委員自律規範「自行迴避」規定，況且高的調查報告未經彈劾委員通過，不應為移送懲戒效力所及。

今天的準備程序冗長，雙方為了爭點有哪些而爭辯不休。高涌誠說，陳隆翔在被彈劾後、相關卷證移送職務法庭前，卻一再對外稱監委約詢時有說「本件調查案是段宜康所提出，難道我們不用給他交代嗎？」、「為了使曲棍球案能翻案、重啟偵查，我們想了很多方式，只好以檢察官違法失職為由逕行彈劾」，但他沒有這樣講。陳則回，高有明確的政治立場，預設結論。

高涌誠再批陳未查扣71枚學生印章，還發還給曲棍球協會秘書長李淑惠，指一般刑案的被告想請求發還證物有多麼困難，這明顯有違失；陳反問高的前提是「如果要沒收就不應發還？」，那如「沒有沒收的問題呢？」。

今天庭訊2個半小時才結束，但爭點仍未處理完，法官蕭惠芳定3月20日續行準備程序，並要求雙方先自行準備爭點題綱以利整理。

陳隆翔步出法庭時表示會「尊重合議庭的判斷」，被媒體問到「會不會委屈？」時，他說「委屈久了也得承受」。林達說，高檢署檢察官彭坤業在擔任桃園地檢署檢察長時涉關說，但監院卻沒彈劾，對比本案根本是「抓小放大」、雙重標準。

台中地檢署檢察官陳隆翔因偵辦曲棍球案而遭監院彈劾，職務法庭今開庭，他被媒體問到「會不會委屈」時，答「委屈久了也得承受」。記者王宏舜／攝影

檢察官 段宜康 監察院 彈劾案
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