國務機要費案再開庭 陳水扁仍稱「自己無法正常陳述」

前總統陳水扁2006年爆發國務機要費案被依貪汙罪起訴，總統府前副秘書長馬永成、總統府辦公室前主任林德訓也被控是貪汙共犯，陳水扁因病聲請停止審理，台灣高等法院更二審2016年裁定陳水扁部分停審；高院今開庭指出，陳水扁上月具狀陳報仍無法在法庭上正常陳述，法官諭知馬永成、林德訓及律師整理爭點、提供專家證人，並對人證、物證證據能力表示意見。

法官指出，陳水扁今年1月9日再具狀並檢附診斷證明，指出自己仍無法在法庭上正常陳述，詢問檢辯雙方意見；馬永成、林德訓的律師團指出，此部分涉及醫師專業診斷，建請法官審酌，檢方則表示沒有意見。

高院今開庭指出，國務機要費案不含人證，光物證就有200多項，且辯方也聲請傳喚陳水扁、總統府會計處前官員林進川作證，但因2人歷審已多次作證陳述，諭知辯方應具狀陳報對相關證據的證據能力表示意見、補充證據、整理檢方起訴犯罪事實的爭點、提供詰問證人的問題，以供判斷是否仍有傳喚2人作證的必要。

律師團指出，需要3個月時間提供證據能力的意見、補充證據，另需1個月整理爭點，再1個月提供詰問證人的問題；律師團表示，除陳水扁、林進川外，也聲請傳喚專家證人，釐清國務機要費性質等相關問題，至於專家證人的人選會再行陳報，並說明專家證人的專業、職業及為何比主管機關回覆更具權威，而有傳喚必要。

檢方認為，國務機要費姓職等疑問，可透過函詢相關機關來釐清，沒有傳喚專家證人的必要；其餘沒有證據要補充，尊重辯方需要整理資料的時間。法官庭末諭知候核辦。