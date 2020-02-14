台南也封城？警方「聯合封城強勢路檢」 取締酒駕
台南警方因周五屢傳酒駕引發車禍事故，今天下午新營分局、新化分局、保安警察大隊及善化分局等單位警力合作實施「封城強勢路檢」，數十名員警各在規畫地點取締酒駕到晚間，呼籲民眾切勿酒駕害人害己，資深員警也提醒大家 稽查的時候要小心，酒測時也不要太靠近駕駛人。
參與單位先在善化區文康育樂中心舉行戶外擴大聯合勤教，說明實施「區域聯防機制」，勤教結束後各分局到規畫地點取締。
善化分局表示，員警在麻善大橋南端及曾文溪橋南端執行強勢路檢，「展現本分局強力取締酒後駕車決心」。
善化分局長方國璽表示，近日因新冠肺炎疫情延燒，員警執勤時，不要將頭、手伸進車窗內或靠近駕駛人，善用酒精檢知器進行初篩檢測，確保自身安全。
他也呼籲開車民眾，參與餐敘飲宴後，如有飲酒，記得「代叫計程車」或餐飲前即「指定駕駛」，千萬不要酒後駕車，以免「害人害己得不償失」。
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