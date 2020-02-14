台南也封城？警方「聯合封城強勢路檢」 取締酒駕

台南警方因周五屢傳酒駕引發車禍事故，今天下午新營分局、新化分局、保安警察大隊及善化分局等單位警力合作實施「封城強勢路檢」，數十名員警各在規畫地點取締酒駕到晚間，呼籲民眾切勿酒駕害人害己，資深員警也提醒大家 稽查的時候要小心，酒測時也不要太靠近駕駛人。

參與單位先在善化區文康育樂中心舉行戶外擴大聯合勤教，說明實施「區域聯防機制」，勤教結束後各分局到規畫地點取締。

善化分局表示，員警在麻善大橋南端及曾文溪橋南端執行強勢路檢，「展現本分局強力取締酒後駕車決心」。

善化分局長方國璽表示，近日因新冠肺炎疫情延燒，員警執勤時，不要將頭、手伸進車窗內或靠近駕駛人，善用酒精檢知器進行初篩檢測，確保自身安全。