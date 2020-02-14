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阿扁國務機要費案纏訟14年 馬永成、林德訓想解除境管

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
林德訓（前）今為國務機要費案出庭，仍要繼續爭取清白。記者林孟潔／攝影

前總統陳水扁2006年爆發國務機要費案被依貪汙罪起訴，總統府前副秘書長馬永成、總統府辦公室前主任林德訓也被控是貪汙共犯，陳水扁因病聲請停止審理，台灣高等法院更二審2016年裁定陳水扁部分停審；高院今開庭傳馬永成、林德訓出庭，2人均重申自身清白，律師也強調刑事訴訟法針對限制出境部分已修法，盼法院保障人權，讓2人解除限制出境。

馬永成指出，國務機要費是總統的專屬經費，是從兩蔣時代留下來的慣例，他無從干預也不曾拿過錢，只是依法在會計給的單據上核章，有何犯法？他說，他從未搜集任何一張他人發票來替總統、總統夫人核銷，且馬英九市長特別費案也因支出大於收入，法院認為沒有不法所得而判無罪確定，而國務機要費本案也沒有不法所得。

馬永成說，自從2006年被起訴至今14年，他從40歲青壯年至今50多歲人生下半場，期間也歷經2次政黨輪替，他問「國務機要費案有比收賄貪汙、殺人放火還罪大惡極嗎？」

馬永成認為，他被限制出境至今長達10多年，不符合比例原則，期間法院開庭，他沒有請假缺席，更重申自己沒有貪汙，希望透過司法證明清白，也請法院給予解除限制出境的機會。

林德訓表示，國務機要費至今已14年，期間立法院經朝野協商讓特別費除罪化，卻刻意排除國務機要費；本案因諸多因素干擾，審理走走停停，他從當初39歲至今53歲，過程中一直希望自己能獲得清白。

他說，他過去10多年均準時出庭，也盡心盡力準備開庭，若法院讓他解除境管「非常感謝」，若仍有其他考量，他個人也沒有太大意見，「最重要的還是清白問題」。

律師團指出，限制出境是不得已的措施，目的是為保全被告準時出庭，而刑事訴訟法第93條之2修訂，讓馬永成、林德訓2人有解除境管的機會，馬、林開庭從未請假或找理由不到庭，家庭、小孩均在台灣，也有固定住所，「是要逃到哪裡去？」認為2人不符境管要件。

律師團說，馬永成、林德訓僅被動簽核單據，從未拿過錢，執行公務卻被變成貪汙共犯，本案是羈絆他們一生的阻力，「他們連一毛錢都沒碰到，境管10多年，何其無辜？」2人也從未放棄爭取清白的機會，未來也不會放棄而滯留海外不歸；刑事訴訟法修法是為保障人權，請法院審酌解除境管。

馬永成今為國務機要費案出庭，重申自身清白並希望解除境管。記者林孟潔／攝影

貪汙 刑事訴訟 陳水扁 台灣高等法院
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