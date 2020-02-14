女不滿被霸凌！稱得新冠肺炎還咒全軍覆沒 超慘下場曝光

新冠肺炎疫情升溫，周邊衍生散布疫情刑事犯罪，桃園近日接連發生類似案件，張姓女子不滿在網路上被霸凌、戲謔，就留言影射有人染病；另名羅姓女子散布某診所替新冠肺炎患者看病卻沒通報的不實訊息，檢方偵結依傳染病防治法等起訴張，而羅因自行刪文，犯後態度良好，獲緩起訴。

桃園地檢署表示，針對新冠肺炎疫情衍生相關違法案件，指派2組查緝民生犯罪專組主任檢察官李允煉、邱文中，負責聯繫警調、衛政，及消費者保護與公平交易等權責機關，近期內由桃園分局、大溪分局移送2件散播疫情謠言，分別指派檢察官黃冠中、吳佳美偵辦。

檢方指出，張女（41歲）不滿自己在臉書粉絲專頁「風中蟾蜍」遭戲謔、霸凌，1月24日在底下留言「阿傑，多多出入公共場所，多多去劉她家走走，散布武漢肺炎，感恩，也去謝有錢人家坐坐，散布武漢肺炎，讚嘆傑傑，感恩傑傑，全軍覆沒」等不實防疫訊息。

以此影射綽號「阿傑」的林姓男子患有新冠肺炎，以公開發表該等家害生命、身體的不實訊息恐嚇公眾，供臉書不特定多數使用者瀏覽，至生危害於公安，且毀損林男名譽，檢方依傳染病防治法散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪、恐嚇公眾罪，及加重誹謗罪起訴張女。

另名羅姓女子（39歲）1月27日在臉書「大溪在地人」社團內，公開發表「請問有誰可以幫忙通報，聽說桃園大溪鴻昇診所，有病人剛從武漢回來去看診，但診所好像沒有通報」等流行疫情謠言，足生損害公眾並損害該診所聲譽，診所起初提告妨害名譽，事後和羅女達成和解撤告。

檢方認為，羅女同樣涉犯傳染病防治法散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪，但考量她無不良前科，素行良好，張貼該謠言3小時後就自動刪除，認為羅自行撤除貼文避免擴大損害，犯後態度良好，偵結予以緩起訴，並命向公益團體提供80小時勞務。