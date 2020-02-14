生前轉移土地留債務 大法庭裁定適用遺產及贈與稅計價

最高行政法院審理一件遺產稅案件，對於被繼承人生前出售土地產生相關債務，其稅基量化標準究竟要依照何種規定論斷尚有爭議，法律見解有待統一。大法庭今宣示裁定，被繼承人死亡前未清償債務，是其移轉所有土地應有部分債務時，其價值計算應直接適用遺產及贈與稅法第10條第3項規定。

這是「大法庭制度」去年7月4日上路後，最高行第二起提案。

范姓婦人的陳姓丈夫在2012年5月24日死亡，遺有3筆遺產。一，台北市信義區土地應有部分3/10。二，因陳男生前提供該土地應有部分予建設公司合建住宅大樓，而遺有應收卻未收的出售土地款債權。三，陳男生前負有移轉該土地持分共計0.21345予建設公司指定買主債務。

上述3筆遺產中，土地持分3/10稅捐客體稅基量化，要依遺產及贈與稅法第10條第3項規定，按公告現值計算。而陳男生前出售土地價金債權，其稅基量化金額要依債權數額計算。

對此徵、納雙方尚無爭議。但對陳男生前出售土地所生移轉土地所有權持分債務，其稅基量化標準，究竟要依遺產及贈與稅法第10條第3項規定，以土地公告現值為準？還是要依遺產及贈與稅法施行細則第41條規定，依市場價值估定之？尚有爭議。

台北高等行政法院採取財政部北區國稅局法律見解，判范婦敗訴。案經上訴，最高行判決廢棄發回重為審理，北高行更一審仍採稽徵機關法律見解，范婦再度敗訴。二度上訴，合議庭認採為裁判基礎法律見解，與先前裁判法律見解有歧異，因此提案大法庭。

今年1月17日言詞辯論後，今上午宣示裁定，遺產及贈與稅法第17條第1項第9款所定被繼承人死亡前未償債務，是被繼承人移轉其所有土地應有部分債務時，其價值計算，應直接適用遺產及贈與稅法第10條第3項規定。