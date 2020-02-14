李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 檢方今天聲請簡易判決

藝人李興文兒子李堉睿去年10月底躲藏在打烊後的IKEA內拍攝Youtube影片，不僅隨意在無人的賣場內閒逛、試躺床具，更在影片中全裸演出，一絲不掛在淋浴間展場佯裝盥洗，還有裸體坐在書桌前「打手槍」自慰的片段。新北地檢署今天依無故隱匿他人住宅罪，向新北地院聲請簡易判決；散布裸體洗澡影片涉妨害風化部分，因影片已先經馬賽克處理，獲不起訴處分。

判決指出，藝人李興文兒子李堉睿（25歲）去年10月28日晚間8時許潛入IKEA新莊店躲在倉儲間，趁晚上10時賣場打烊後，在展間內閒逛並拍攝影片。李男事後在淡水住處將影片上傳網路，由於影片中疑出現脫褲拍攝蹲馬桶的畫面，還在浴廁展間假裝淋浴，不斷在鏡頭前扭動身軀、哼歌，甚至疑似坐在書桌前「自慰」，畫面雖經馬賽克處理，仍遭許多網友批評，受害的IKEA公司事後也向新北市新莊警方提告。

新北地檢署認為，李堉睿躲藏在賣場內，趁打烊後才現身自拍，受害家具賣場雖屬營業場所，但在非營業時間並不對外開放，已屬侵入住宅罪範疇，今天依無故隱匿他人住宅罪向新北地院聲請簡易判決；另在網路散布裸身洗澡及手淫影片部分，考量他公布的影片已事先馬賽克處理，已採取適當全安措施，處分不起訴。