用路人注意！龜山多處路段即日起2個月警方交通大執法

桃園市龜山區萬壽路、振興路及忠義路段，因連接桃園、新北2地，加上地形起伏、多處彎道幅度大，常發生嚴重死傷交通事故，桃園市警局龜山分局即日起展開2個月「交通大執法專案」，針對超速、酒駕或機車未兩段式左轉，將重點、不定點路檢開單，呼籲民眾減速慢行，同時看緊荷包。

警方表示，龜山地區地勢急遽起伏，加上彎道幅度大，用路人稍不慎容易發生事故，多次邀集學、路權機關及里長現地會勘，分析道路設計並具體檢討。

龜山分局長陳百祿指出，萬壽路、東萬壽路、振興路及忠義路列入重點取締路段，而從過去案例分析，發現肇事原因以「超速」、「不遵守號誌」佔了最高比例，另由於近期該路段A2（人員受傷）、A3（無人受傷）車禍案件提升，為加強取締力道，提升用路安全，即日起展開2個月交通大執法。

警方指出，萬壽路、東萬壽路速限均為50公里，而振興路、忠義路則為60公里，提醒用路人上述路段彎道多，請減速慢行；另大執法針對重大交通違規，包括闖紅燈、超速、酒駕、逆向行駛、汽車未依規定轉彎，以及機車未依兩段式左轉為取締重點。

至於各項違規則採重點違規路段實施路檢，超速部分會不定點方式執行，警方說，闖紅燈可開罰1800元至5400元，超速則開罰1200元至2400元，逆向行駛、汽車轉彎未依規定，及機車未兩段式左轉等，可開罰600元至1800元。