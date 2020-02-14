用路人注意！龜山多處路段即日起2個月警方交通大執法
桃園市龜山區萬壽路、振興路及忠義路段，因連接桃園、新北2地，加上地形起伏、多處彎道幅度大，常發生嚴重死傷交通事故，桃園市警局龜山分局即日起展開2個月「交通大執法專案」，針對超速、酒駕或機車未兩段式左轉，將重點、不定點路檢開單，呼籲民眾減速慢行，同時看緊荷包。
警方表示，龜山地區地勢急遽起伏，加上彎道幅度大，用路人稍不慎容易發生事故，多次邀集學、路權機關及里長現地會勘，分析道路設計並具體檢討。
龜山分局長陳百祿指出，萬壽路、東萬壽路、振興路及忠義路列入重點取締路段，而從過去案例分析，發現肇事原因以「超速」、「不遵守號誌」佔了最高比例，另由於近期該路段A2（人員受傷）、A3（無人受傷）車禍案件提升，為加強取締力道，提升用路安全，即日起展開2個月交通大執法。
警方指出，萬壽路、東萬壽路速限均為50公里，而振興路、忠義路則為60公里，提醒用路人上述路段彎道多，請減速慢行；另大執法針對重大交通違規，包括闖紅燈、超速、酒駕、逆向行駛、汽車未依規定轉彎，以及機車未依兩段式左轉為取締重點。
至於各項違規則採重點違規路段實施路檢，超速部分會不定點方式執行，警方說，闖紅燈可開罰1800元至5400元，超速則開罰1200元至2400元，逆向行駛、汽車轉彎未依規定，及機車未兩段式左轉等，可開罰600元至1800元。
警方也提到，警察開單取締只是手段，目的在於維護交通安全，而大執法期間也會以滾動式檢討各項執法作為，在易肇事路段提升見警率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言