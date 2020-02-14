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日僑欠稅3百萬 台北分署賣他的股票追回

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為行政執行署台北分署。圖/台北分署提供

旅居日本的余姓華僑持有國泰金控股票，漏報股利所得稅1000多萬元，造成滯納331萬餘元的綜合所得稅，法務部行政執行署台北分署日前查扣余的股票，變賣股票將欠稅追回。

台北分署說，余長期旅居日本，返台也不超過1個月，余2018年有國泰金控股票股利所得109萬元，在國泰世華銀行也有近3000元利息所得，研判余應該有巨額的股票及存款可執行。

執行官清查後，查扣余足以清償欠稅的股票，經余的親友轉告余股票被查扣，余才趕回台灣說明；余向國稅局查明課稅緣由並確認欠稅後，同意台北分署賣出被扣押的股票清償全部欠稅。

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