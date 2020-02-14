聽新聞
test
0:00 / 0:00
日僑欠稅3百萬 台北分署賣他的股票追回
旅居日本的余姓華僑持有國泰金控股票，漏報股利所得稅1000多萬元，造成滯納331萬餘元的綜合所得稅，法務部行政執行署台北分署日前查扣余的股票，變賣股票將欠稅追回。
台北分署說，余長期旅居日本，返台也不超過1個月，余2018年有國泰金控股票股利所得109萬元，在國泰世華銀行也有近3000元利息所得，研判余應該有巨額的股票及存款可執行。
執行官清查後，查扣余足以清償欠稅的股票，經余的親友轉告余股票被查扣，余才趕回台灣說明；余向國稅局查明課稅緣由並確認欠稅後，同意台北分署賣出被扣押的股票清償全部欠稅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言