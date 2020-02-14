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無照酒駕撞夫妻害一死一重傷 法院斥惡性重大判他5年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
黃男騎機車載羅姓妻子，被無照酒駕的許男闖紅燈撞上，羅當場死亡、王腦部受創失去語言能力。圖／報系資料照

桃園許姓男子喝了2瓶啤酒還無照開車上路，行經觀音區速限50公里路段，超速以近90公里闖紅燈，高速攔腰撞上騎機車的黃姓男子及後座的羅姓妻子，羅女當場死亡、黃腦部重創失去語言能力，更留下3名年幼兒女；法院認為許釀1死1重傷悲劇，惡性重大，依酒駕致死判他5年，可上訴。

事發後有禮儀師上網PO文，指出自己以當父親心情抒發難過行去，這場車禍造成「媽媽當場走了，爸爸還在急救，留下3個國小孩子」，孩子在大體旁哭著要找媽媽，自己一度想抱著他們一起哭，除了令人鼻酸更希望替家屬討回公道。

檢警調查，許男（26歲）去年6月1日晚上7點多，喝了2瓶啤酒後仍開車上路，途中先去載吳姓友人，再轉往觀音區朋友家準備烤肉，行經成功路1段、大同一路口時，不但沒依速限50公里行駛，反而飆到近90公里還闖紅燈，綠燈騎機車過馬路的黃姓騎車、後座的羅姓妻子當場遭攔腰撞上。

2人重摔倒地，頭部均受重創，黃男一度得仰賴呼吸器維持生命，復原後仍喪失語言能力，而羅女因多處骨折、腦出血當場就休克死亡，許經警方呼氣酒測值達每公升0.27毫克，依酒駕致死將他送辦。

審理時，許均坦承犯行，相關道路事故調查、醫院診斷報告明確，而黃男因腦部受損，口語能力未回覆，複查性問題均無法作答，語言能力受嚴重影響，已達重傷害程度。

法院認為，許是智識正常成年男子，明知酒駕危險性仍不違背其本意開車上路，造成一死一重傷結果與他酒後駕車有相當因果關係。

林的律師則說，林的家人有變賣家產希望賠償被害家屬，但最終仍因資力問題雙方無法和解，請求法院以林犯後態度良好，依刑法59條減輕其刑。

法院審酌，許沒有汽車駕照，然事發後留在現場向警方坦承肇事，符合自首要件得減刑，但他無視禁令，不但未領有駕照，罔顧公眾安全酒駕，更違規超速，擅闖紅燈造成1死1重傷悲劇，導致被害家屬頓失至親，悲痛萬分。

法院認為，林男惡性重大，已經依自首減刑，顯然沒有情輕法重而客觀上足以引起一般人同情之事，不得再用59條減刑，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處許有期徒刑5年。

許男無照酒駕撞上機車，造成夫妻1死1重傷。圖／報系資料照
許男無照酒駕撞上機車，造成夫妻1死1重傷。圖／報系資料照

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