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檢審會處理檢察長關說兩樣情：這廂急、那廂不急

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜/攝影

法務部檢察官人事審議委員會今天討論檢察長人事案，票選委員提案法務部應處分捲入關說、未經監察院彈劾的桃園地檢署前檢察長彭坤業人事案；票選委員認為，法務部不處理，將製造基層民怨，官派委員則認為，宜交由檢察司、人事處統合辦理。

票選委員說，檢察官評鑑委員會目前也在審議「彭坤業案」，如果決定應付懲戒就要送監察院，「可能也是一樣不彈劾」；如果檢評會認為應予行政監督處分，也是送檢審會，既然都要送檢審會，檢審會或法務部應積極處理。

票選委員說，即使檢審會對彭坤業作出行政監督處分，但彭的「主任檢察官」仍然沒處理；委員說，彭坤業出事後穩坐「主任」位子，引起基層不滿，「難道人事法規都無法處理？」。

票選委員說，如果「主任檢察官職務職期調任辦法」可以處理彭的人事案當然很好，不過，卡在「事發當時」是彭於檢察長任內，如果法令規章不足，應趕快研議或增修。

官派委員說，關於行政監督議案，檢審會不能主動提案，只能在受理案件後進行審議，所以就「彭坤業案」的提案，應以個別委員提出的形式，做成建議案，交由檢察司和人事處統合辦理，此外，是否要另立新案則可再研議。

另名官派委員說，當初法務部長蔡清祥先將彭坤業調離檢察長職，是暫時性處置，蔡清祥相當尊重檢審會與人事程序，在檢審會相關人事程序沒有明確結果之前，法務部長較不宜直接進行處置。

法務部 檢察官 蔡清祥
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