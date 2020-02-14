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台版「熔爐」 張姓幹部對弱智院生伸狼爪判4年10月

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
示意圖／Ingimage

某私立安置機構前年6月爆出張姓幹部連續性侵身心障礙院生，至少4人受害。檢方依加重強制性交等多罪起訴張男，花蓮地院經一年多審理，認定其中一件成立，依對心智缺陷之人犯強制性交未遂罪，判張男有期徒刑4年10月，其餘部分罪證不足，均判無罪。

此案被形容為韓國電影《熔爐》翻版，由該安置機構一名吳姓護理師在陪伴院生洗澡時意外得知，細心蒐證並錄下院生口述受害過程，勇敢向警方揭發才曝光。

檢警偵辦發現，張姓幹部104年2月開始，製造與女院生獨處的機會，以身體壓制及要脅不帶出遊的方式，撫摸智能障礙的院生的下體及胸部性侵，或拉住女院生手欲撫摸自己的下體，事後給予50到100元封口費，要求不得說出，受害人年齡介於20至30歲間。

檢方起訴時羅列涉嫌性侵的張嫌10項犯罪事實，以張涉犯10次加重強制性交罪、2次加重強制猥褻罪、1次加重強制性交未遂罪、1次性騷擾罪間犯意各別，應予以分論併罰，並建請從重量刑。

花蓮地院合議庭法官經一年多審理，認定張在106年11、12月間某日，利用帶院生到頂樓澆花機會，在還有一名院生在附近澆花時，竟要求受害女院生以手摸他的生殖器，雖遭拒絕，仍強拉對方的手，還拉下褲子拉鍊，意圖不軌 ，後來因有教保員到場，才未得逞。

此案受害院生指證歷歷，教保員也證稱，當天聽到頂樓有水聲就上去看，見張男躺在頂樓沙發上，受害院生趴著坐在沙發旁的椅子上，靠在張的身上，有聽到皮帶的聲音等語。事後，受害人有說張男「叫她做那個」，她有給受害人一支手機，告訴她以後遇到什麼事情，就拿手機錄音。

60歲張男對被控犯行一律否認，表示他在安置中心22年，這些院生都是他帶大的，並指吳姓護理師是因遭免職，心生不滿，以誘導、強迫院生錄音方式，以虛偽案件告發，並說他因阻止該名院生與男友交往，才遭挾怨報復。

但合議庭法官認為，受害人與教保員指證大致相符，認定張男犯下強制性交未遂罪；另張男被控在104年4月至107年2月間，10多次對女院生撫摸下體甚至指侵，有4人受害，法官認為證據不足，無法合理懷疑被告犯案，本於罪疑唯輕、無罪推定原則，判處無罪，全案可上訴。

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