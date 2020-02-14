毒販拒捕開槍傷警被擊斃 家屬求償680萬海巡署免賠確定

洪姓毒販5年前被台中市警局霧峰分局、海巡署偵防分署共同追捕，他拒捕開槍反擊射傷員警，還開車衝撞警車，最後被海巡署偵防分署胡姓警員開槍擊斃。家屬不滿向海巡署偵防分署請求國家賠償680萬元，一、二審均認為警員開槍沒有違法，判家屬敗訴，最高法院駁回上訴，家屬確定拿不到賠償金。

洪的家屬認為，洪2015年3月30日在住處被霧峰分局員警、海巡署偵防分署胡姓警員查緝，他當時已棄械跳樓，駕車逃逸，卻被胡從背後開槍，送醫不治身亡，要求給付醫療費、喪葬費、扶養費、精神慰撫金等，共680萬元。

海巡署偵防分署抗辯，洪因涉嫌製造、販賣毒品、非法持有槍械被通緝在案，洪當時拒捕且拿霰彈槍攻擊員警，開車衝撞偵防車，導致員警中彈受傷。胡是開槍射擊洪的車輛輪胎，最後擊中後車廂，導致子彈穿透車內座椅而擊中洪，胡是合法使用槍械，並沒有故意過失行為，認為家屬求償無理由。

法院認為，胡朝車輛輪胎開槍，是為了完成搜捕任務，且避免自己和同行執勤人員人身安全受到危害，已經盡了注意義務，並沒有違反海巡器械使用條例等，認為沒有賠償責任，一、二審均判海巡署偵防分署勝訴免賠，家數不服再上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。