網軍案楊蕙如不認罪：我在協助台灣對抗中國流言

「卡神」楊蕙如被控操作網軍帶風向，間接害死駐大阪辦事處前處長蘇啟誠，台北地院今天開庭，楊蕙如表示，日本關西風災事件中，她是在對抗來自中國的假消息；楊女的律師陳偉仁說，檢方案子辦完後45天才送審，讓流言排山倒海攻擊楊女，傷害被告人權。

針對楊蕙如的律師質疑送審程序，公訴檢察官陳照世回擊稱，台北地檢署辦案流程並無不法，且經得起檢驗，「歡迎來署切磋、指教！」

楊蕙如被控與網軍下線蔡福明侮辱公署，肇因蔡福明偵查中認罪、「咬」出楊女是網軍頭；蔡今天以預有出國行程請假，不與楊女法庭遭逢，蔡的律師說，等蔡下次到庭時再答辯。

楊蕙如出庭否認犯罪，她說，會在網路發文指示網友去推文，只是想澄清關西風災時、中國有派車接台灣旅客的假消息，沒有所謂的網軍；事實上，在檯面上所有的主要政黨，都曾與她主動接觸，她不認為檢方所舉證是犯罪的證據、或成為檢察官操作案件的理由。

楊蕙如說，她於本案是協助台灣去澄清來自中國的造謠、假新聞，而她也沒有所謂的「業主」，完全都是自發性行為，更沒有對價關係。

楊女律師陳偉仁抗議起訴書製作、送達流程違常。陳說，本案起訴書落款日是2019年11月15日，起訴時刻是2019年12月2日，書類製作是2020年1月10日，至於卷證移審則在2020年1月15日。

陳偉仁表示，檢方從起訴到移審長達45天，「前所未見」，檢方在這期間之內，任憑輿論發展，讓流言排山倒海去對付楊蕙如，造成楊蕙如身心憔悴受傷，被告人權蕩然無存，檢方任意選擇送審時機，另造成國家法制的傷害。

陳偉仁說，檢察官建構的犯罪事實，有「網軍」、有「薪水」、有「業主」，但架構與刑法侮辱公署罪的關係曖昧不明；楊蕙如曾問網友推文是寫的，她唯一行為是指示網友將貼文「推高調」，而且也沒有說「罵得好」、「繼續罵」等，更沒有「當場」侮辱公署罪的違法要件存在。