弟在父親死亡當天領走存款210萬 姊控告侵占逾期不起訴

基隆市鄭姓男子在父親過世當天，領走父親銀行帳戶內的210萬元，他的姊姊3年多後告弟弟涉嫌侵占、詐欺取財。基隆地檢署偵結，兩人為姊弟關係，全案須告訴乃論。鄭女知道弟弟領走亡父存款後，未在6個月內提告，處分鄭男不起訴。

鄭女提告指出，她的父親2014年5月9日死亡，身後留有財產。弟弟明知遺產應由法定繼承人共同繼承，卻基於侵占、詐欺取財、偽造文書犯意，在父親死亡當天前往銀行，偽冒父親名義，在取款憑條填載取款金額210萬元，並盜用父親印章，順利提領210萬，再轉匯到自己名下帳戶。

鄭男辯稱，當時有開家庭會議，唯恐存款暫時無法動用，才由他代表領出存款。鄭男的舅舅也有參與會議，他證稱，會議當天告訴人也有出席，在場的人都沒有反對。

檢方指出，直系血親、配偶或同財共居親屬間犯竊盜罪者得免除其刑。同財共居親屬或其他五親等內血親、三親等內姻親犯此罪，須告訴乃論；犯侵占罪、詐欺取財罪也準用這項規定。

檢方查出，鄭女是在父親過世後2、3個月，就得知弟弟擅自領出父親銀行存款，也就是已知弟弟涉嫌侵占或詐領其他繼承人應分得的遺產，卻遲至2017年7月5日才提告，已逾法定告訴期間。

檢方表示，鄭男將父親遺留存款轉匯入「公帳」帳戶，是兄弟姊妹開會決定。鄭男提領存款，打算用來支應喪葬費用，是為全體繼承人利益所為，填寫取款憑條縱未獲得全體繼承人同意，但並未損害所有繼承人利益，銀行也未受損害，偽造文書罪嫌不足。