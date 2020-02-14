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軍人休假見網友 車上脫褲露鳥拉對方手硬摸
林姓男子服兵役期間上網認識1名男大生，2人聊過幾次天決定出來見面，林也安排休假開車載對方要出遊，但林一時性慾上來，不顧雙方才初次見面，竟直接在車上拉下褲子露出生殖器，還強拉男大生的手去摸；法院考量雙方和解，依現役軍人犯強制猥褻罪判林6月，緩刑3年，可上訴。
檢警調查，林男（22歲）當時為現役軍人，透過網路交友APP認識1名男大生，2人去年3月18日相約見面，林當天下午開車搭載對方時，突然性慾大發，在車內把褲子脫下拉到膝蓋，露出生殖器後還強拉男子右手去摸，藉此猥褻滿足性慾。
男大生嚇到立刻甩開手，雖然驚魂未定但仍藉故趁隙，隨即到派出所報警對林提告；審理時，林坦承不諱，表示一時衝動才做案，且被害的男大生指證歷歷，檢警也查扣林男車子的行車記錄器，另有2人對話截圖可佐證。
法院審酌，林為逞一己私慾，違反男子意願猥褻，造成對方身心受創，考量林犯後坦承，也已經和對方和解賠償取得原諒，過去無不良前科，依現役軍人犯強制猥褻罪，判處林有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑3年，期間交付保護管束。
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