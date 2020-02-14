案發後首現身！侮辱公署案開庭「卡神」楊蕙如戴口罩出庭

「卡神」楊蕙如涉嫌侮辱公署案，上午台北地院開庭，楊蕙如準時出庭應訊。

【中央社／台北14日電】

「卡神」楊蕙如被控利用網路PTT論壇，侮辱大阪辦事處，被北檢依侮辱公署罪起訴，台北地方法院今天首次開庭。楊蕙如近中午11時在律師陪同下到庭。這也是她案發後首次現身。

楊蕙如昨天在臉書發文表示，過去中國網軍和武漢病毒一樣攻擊世界各國，包括造謠關西機場事件，她也被誤導。去年底她不想成為特定政黨轉移候選人無能焦點的工具，選擇沉默。她和律師團隊會爭取司法上清白的判決。

民國107年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠於同年9月中旬在寓所輕生。

檢方查出，楊蕙如於107年9月6日提供申辦的網路，供友人蔡福明連線上網登入PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆掛）大阪空港疏散事件相關資訊」文章，貼文內容包括「大阪駐日代表處的態度的確惡劣…」等。

檢方指出，文章發表後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。北檢去年12月2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如、蔡福明。