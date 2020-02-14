羅淑蕾自訴盛竹如誹謗 法官：重複判不受理

前立委羅淑蕾不滿已故議員李新前女友郭新政找資深媒體人盛竹如拍攝影片「誰殺死了李新」，自訴郭新政、盛竹如人加重誹謗，台北地院認為，羅淑蕾自訴郭女、盛，與她自訴國泰世華副總經理莊秀珠屬同一案，於法不合，判決不受理。可上訴。

判決指出，莊秀珠2019年2月25日自訴郭新政、盛竹如共同拍攝「李新是怎麼摔死的part9潘朵拉的盒子打開了」的短片，影射羅淑蕾利用立法委員要求莊秀珠支票時故意漏蓋印章，使「蕓賞」珠寶老闆娘嚴嘉慧持票用來取信郭新政。

郭新政、盛竹如在2019年2月22日下午14時22分，將短片發布在「誰摔死了李新」粉絲專頁及Youtube網站，郭新政、盛竹如犯加重誹謗罪。

合議庭認為，羅淑蕾2019年2月27日提起自訴時主張郭新政、盛竹如的犯行，經比對犯罪事實、被告身分均與莊秀珠自訴案相同，屬同一案件，羅淑蕾在前案繫屬台北地院後，再就同一案件提訴，於法律規定不合，判決本案不受理。