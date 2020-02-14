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酒駕嚴規也要配套 交通部：近期發布代駕定型化契約
酒駕加重嚴懲新規去年7月上路，交通部根據內政部警政署的統計資料指出，去年7月執法以來，取締件數減少、移送法辦案件數也減少。其中，酒駕較明顯的12月到1月尾牙期間，取締以及移送件數都減少，上月對比去年同期，減幅更達三成以上。
各界呼籲也應該有配套，交通部指出，「酒後代駕服務定型化契約」已審查完畢，預計近期發布。
立法院去年3月通過道路交通管理處罰條例修正案，加重對酒駕的處罰，去年7月1日實行。根據交通部所提供的數據顯示，相關案件數有下降的趨勢。
交通部彙整警政署的數據顯示，去年7月新規上路以來，除了去年12月移送案件有稍微增加之外，其餘月份的移送與取締件數都減少。
若以過往較多酒駕案件的年底、尾牙期間來看，前年12月取締件數有6897件，去年5648件，減幅18.1%，移送法辦案件則由4429件，降到3790件，減幅14.4％。
至於今年1月與去年1月相較，取締件數從9445件降至5977件，減幅36.7%、移送法案案件從3492減至1537件，減幅30.6%。
消基會交通組副召集人李克聰表示，目前從交通部的道安會報中看來，酒駕案件數確實有減少，各種宣導以及祭出重罰有初步的效果，不過在數字減少的同時，也要檢視相關配套是否落實，例如代駕使用率如何，能不能更為方便。
交通部科長廖謹志表示，「酒後代駕服務定型化契約」去年4月預告草案，今年2月完成審查，預計近期再於政院召開會議確認沒有問題後，將發布。
台灣代駕執行長劉子莊表示，提高酒駕罰責其實也是治標不治本，飲酒者也擔心酒駕之後，如何連人帶車一起回家，目前代駕件數有成長，在六都都有提供服務，駕駛平均15分鐘內會抵達。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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