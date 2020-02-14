檢察長關說沒事？檢審委員提懲處：彭坤業又不是總機！

法務部檢察官人事審議委員會今天討論檢察長人事案，票選檢審委員林達提臨時動議，建請捲入關說疑雲、未被監察院彈劾的桃園地檢署前檢察長彭坤業予以行政監督處分，以維護檢察官官箴，樹立檢察長準則。

林達所提動議，是昨天全體9名票選委員討論10名入圍檢察長人選的另一項共識決，建議案所依據的法源是「檢察官倫理規範」第4條、「法官法」第18條，依法建議法務部依「法官法」第89條、第95條對彭坤業行政處分。

票選委員認為，彭坤業收到前法務部長邱太三先生提供的個案陳情資料，無論是「關說」、「關心」或是「陳情」，都應該先理解到身為檢察長，應行使憲法所賦予的檢察獨立權，對資料進行評估，如果沒道理就是止於其身，不必轉達，讓檢察官純淨辦案。

反之，如果有道理，當然可以請承辦檢察官過來詢問過程始末，再進行研議，「豈有一收到資料，不問青紅皂白，直接全盤吞下，立刻轉發交代襄閱主任檢察官，再對承辦檢察官下達調整之指令，完全不先詢問承辦檢察官事情緣由之理？」

檢審委員說，彭坤業好像總機「轉達」、櫃台「代收」，讓外力長驅直入，直接對個案做調整，「難道不是對檢察獨立的徹底毀壞嗎？」可怕的是，他連檢察獨立是甚麼都毫無認知，還振振有詞，如果檢察長是總機、是櫃台，檢察獨立即蕩然無存。

票選委員認為，每個人都想影響檢察官，小到車禍互毆，大到貪污證交法，有的是攔路陳情，有的是擊鼓鳴冤，有的是政治干涉，有的是恐嚇威脅，所以才要有檢察獨立；檢察長要敢抗拒外力，否則要檢察長何用？無用的檢察長，檢察官自己應付即可。

他們認為，先前輿論、監察院把焦點跑到邱太三身上，監察院查到最後邱好像只是幫忙陳情，只轉達被告的苦楚，監察院搞錯方向、歧路亡羊。

檢審委員表示，檢察體系獨立要靠自律，檢審會不能坐視，直到今日，彭坤業竟然仍穩坐台灣高等檢察署主任檢察官，法務部長是可忍，孰不可忍？建議對彭坤業予以行政監督處分。