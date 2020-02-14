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「卡神」楊蕙如今開庭 昨晚先在臉書喊冤

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
「卡神」楊蕙如。圖／本報資料照片

台北地院審理「卡神」楊蕙如侮辱公署案，今天上午首度開庭，截至昨天傍晚為止，楊蕙如並沒有向法官請假，若無其他緊急事由，她必須親自到庭。

楊蕙如昨天晚間在臉書貼文，表示她也是被中國假訊息誤導的受害者，並強調自己和律師團隊將會拿出證據爭取司法上清白。

台北地檢署起訴指出，2018年9月6日，楊蕙如與網軍下線蔡明福等人聚會，提供手機網路供蔡使用Ptt帳號「idcc（笑死）」發表標題為「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章，批評日本駐大阪代表處「爛到不行」、「黨國餘孽」，她再透過LINE群組「高雄組」指示網軍網路發文，去年12月2日被依侮辱公署罪起訴。

楊蕙如養網軍霸凌事件，間接導致前處長蘇啟誠輕生，她被起訴後遲未露面，國民黨懸賞100萬元找人無下落，直到今年1月11日總統大選蔡英文獲勝，才在臉書上「現身」。

楊蕙如 大阪 假訊息
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