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辦曲棍球案遭彈劾 要求公開審理成檢察官首例
台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年5月遭監委彈劾；陳隆翔自認坦蕩、可受公評，向職務法庭聲請公開審理。職務法庭今天下午將行準備程序，為防範新冠肺炎（COVID-19），商借較寬闊的台灣高等法院專一法庭開庭。
依法官法規定，職務法庭審理不公開，但職務法庭認有公開必要，或經被移送或提起訴訟的法官請求公開時，「不在此限」。7、8年前，高院法官宋明蒼停止職務案、花蓮地院法官陳嘉瑜調動案，兩人自認沒錯，也曾要求公開審理，當時法庭雖將門打開，但「沒有外人」。陳隆翔是第一個要求公開審理的檢察官，但民間司改會也號召「法庭觀察」，希望看看究竟是監察權干預司法權，還是檢察官有重大疏失。
前立委段宜康6年前在彰化縣長候選人魏明谷的造勢場上，指控國民黨對手林滄敏任理事長的中華民國曲棍球協會詐領補助款，還強調「說法不實就吞曲棍球」；檢察官陳隆翔偵辦後認為林未涉案。
監察院認為陳在偵辦曲棍球協會相關人員涉侵占公款案件時，漏未論斷偽造印章、印文及署押，也未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，致將應沒收、應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以「發還被告」之處分命令結案，違反刑法第219條明文規定，屬嚴重疏漏。
監院以論理過程難以昭信服，非法律見解歧異，而是認事用法上有明顯重大違誤，彈劾陳隆翔，將他移送職務法庭。但這件彈劾案引發爭議，不僅檢界強烈抗議監院干預司法核心、破壞司法公正，律師公會全聯會和十多個地方公會也聲明檢察官獨立行使職權，不應遭受外力干涉。
職務法庭是司法院設置的專業法庭，目前採一級一審制，由法官5人組成合議庭，公務員懲戒委員會委員長姜仁脩為審判長，今天的準備程序由法官蕭惠芳進行。
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