新檢察長人事 法務部公布缺額露玄機

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

全國檢察長人事異動在即，法務部開出五個檢察長新缺，顯示除退休及期滿者外，還有檢察長任期未滿要提前下台；法務部檢察官人事審議委員會今開會討論，民選委員從有意願四十七人中建議「年輕化」特質明顯的十人作為入圍名單，將交由法務部長蔡清祥圈選，全國檢察長預計下月初將有大幅調整。

獲民選委員推薦入圍的十人除高檢署檢察官洪培根是司法官學院廿七期、檢察司長王俊力是廿九期外，林嚞慧、陳松吉、李嘉明、李海龍、謝名冠、張云綺、張春暉、張介欽分別是卅二到卅六期，符合蔡清祥先前稱檢察長應朝「年輕化」方向舉才的目標，卅五期的張云綺是此次獲推薦的唯一女性，曾任保護司副司長。

民選委員昨天召開「會外會」，自有意願四十七人中建議「年輕化」特質明顯的十人入圍，並在今日正式檢審會中與官派委員討論，再由法務部長清祥近日圈選五人擔任檢察長。

高檢署前檢察長王添盛去年底退休，新北地檢署檢察長朱兆民、台南地檢署檢察長林錦村任滿六年，加上桃園地檢署檢察長在前檢察長彭坤業因關說疑雲遭調職後，由郭文東暫代近一年，原本就至少有四個檢察長職缺待補；蔡清祥昨天中午告知票選委員法務部開出五個檢察長缺額，顯示現有檢察長中，有人雖未任期未滿仍可能被調整。

全國檢察長人事重新布局前夕，台北地檢署檢察長邢泰釗目前被看好有機會接掌高檢署檢察長，不過，由於北檢的特殊地位，由誰接掌是一大關鍵變數，如有適合人選，邢有機會更上一層樓。

檢審會由十七人組成，分別是票選九人、官派八人，票選委員人數壓過官派；如無意外，民選委員的建議名單即為「確認」名單，由於檢察長人事案還牽涉全國一、二審檢察長平調考量，蔡清祥預估在下月初之前會作出抉擇。

法務部 蔡清祥 檢察官
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

檢察長10人入圍名單出爐 蔡清祥要從中挑出5人

檢察長人事 檢審會將提10人候選名單

檢察長人事布局 蔡清祥強調領導執行協調力

防疫大作戰 蔡清祥：全國監所170人隔離

相關新聞

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

赴美人工受孕生下龍鳳胎 仲介男獲判無罪

定居美國的趙姓男子，2014年安排台北市許姓女子，遠赴美國人工受孕，隔年順利生下龍鳳胎，半個月的旅行加療程，共收取1萬元...

現役軍人車禍涉過失致死 符合自首判刑8月

楊姓現役軍人去年5月13日騎機車，沿台南市玉井區台3線由南向北方向行駛，途經375.6公里處路口時，與張姓男子騎機車碰撞...

新檢察長人事 法務部公布缺額露玄機

全國檢察長人事異動在即，法務部開出五個檢察長新缺，顯示除退休及期滿者外，還有檢察長任期未滿要提前下台；法務部檢察官人事審...

「點膠針頭結構」新型專利被撤銷 大立光提告勝訴確定

先進光電科技公司於2012年間以「點膠針頭結構」向智慧財產局申請新型專利獲准，但盧建中以專利不具進步性為由舉發，因此智慧...

檢察長10人入圍名單出爐 蔡清祥要從中挑出5人

總統大選後的全國檢察長人事案調整在即，法務部共開出5個檢察長缺額；檢審會民選委員今天召開「會前會」，自47名報名對象中篩...

法官愛嫖妓 職務法庭批：賣淫者被抓怎麼想？

高等法院台中分院前法官朱樑蹺班嫖妓，另名法官曾謀貴則收受案件當事人虱目魚湯和「蜈蚣油」餽贈，兩人遭彈劾，職務法庭今判朱免...

雇用密醫詐健保被懲戒停業2個月 牙醫提告抗罰敗訴

一名黃姓牙醫師雇用郭姓密醫幫病患看蛀牙等醫療行為，並以自身名義向健保署申請醫療給付，共詐領3萬3730元。一審依違反醫師...

影／館長現蹤法院引館粉圍觀 自爆「這原因」挨告

網紅「館長」陳之漢今在臉書貼出照片，透露現蹤高雄橋頭地方法院，引起「館粉」熱烈討論。據了解，館長與健身房競爭對手為「搶場...

保戶被冒名貸款 保險公司竟要保戶自行提告

台中市楊姓市民20年前替女兒投保癌症終身險，並一次繳清90餘萬元保險金，今年保險快到期，預期可以領回300萬元保險金，但...

裁定理由曝光！大法庭：詐騙車手符合條件可強制工作

大法庭制度去年7月上路，因詐騙集團車手首次涉犯刑法、組織犯罪條例，依想像競合從一重論以加重詐欺罪，是否仍適用組織犯罪強制...

2法官蹺班嫖妓、接受招待 今遭判免、撤職

高等法院台中分院前法官朱樑3年內多次買春，其中至少有8次還是蹺班；前法官曾謀貴接受承辦案件當事人的邀宴、餽贈，上班時間到...

熱門新聞

雲林foodpanda惡意棄單3天逾百件 20外送員被騙到田間

蘆洲6歲童遭虐死 外婆：他被阿公附身

三重合法口罩工廠未被徵用 賣口罩遭搜索

哥哥向弟弟求償父親喪葬費74萬 弟拋棄繼承法院判免付

捷運車廂驚魂！男乘客倒地送醫恢復生命跡象

影／機車計程車路口車禍 女大生機車雙載1死1傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。