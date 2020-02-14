新檢察長人事 法務部公布缺額露玄機

全國檢察長人事異動在即，法務部開出五個檢察長新缺，顯示除退休及期滿者外，還有檢察長任期未滿要提前下台；法務部檢察官人事審議委員會今開會討論，民選委員從有意願四十七人中建議「年輕化」特質明顯的十人作為入圍名單，將交由法務部長蔡清祥圈選，全國檢察長預計下月初將有大幅調整。

獲民選委員推薦入圍的十人除高檢署檢察官洪培根是司法官學院廿七期、檢察司長王俊力是廿九期外，林嚞慧、陳松吉、李嘉明、李海龍、謝名冠、張云綺、張春暉、張介欽分別是卅二到卅六期，符合蔡清祥先前稱檢察長應朝「年輕化」方向舉才的目標，卅五期的張云綺是此次獲推薦的唯一女性，曾任保護司副司長。

民選委員昨天召開「會外會」，自有意願四十七人中建議「年輕化」特質明顯的十人入圍，並在今日正式檢審會中與官派委員討論，再由法務部長清祥近日圈選五人擔任檢察長。

高檢署前檢察長王添盛去年底退休，新北地檢署檢察長朱兆民、台南地檢署檢察長林錦村任滿六年，加上桃園地檢署檢察長在前檢察長彭坤業因關說疑雲遭調職後，由郭文東暫代近一年，原本就至少有四個檢察長職缺待補；蔡清祥昨天中午告知票選委員法務部開出五個檢察長缺額，顯示現有檢察長中，有人雖未任期未滿仍可能被調整。

全國檢察長人事重新布局前夕，台北地檢署檢察長邢泰釗目前被看好有機會接掌高檢署檢察長，不過，由於北檢的特殊地位，由誰接掌是一大關鍵變數，如有適合人選，邢有機會更上一層樓。

檢審會由十七人組成，分別是票選九人、官派八人，票選委員人數壓過官派；如無意外，民選委員的建議名單即為「確認」名單，由於檢察長人事案還牽涉全國一、二審檢察長平調考量，蔡清祥預估在下月初之前會作出抉擇。