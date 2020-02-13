散布武漢肺炎不實訊息 男大生遭法辦10萬元交保

武漢肺炎疫情延燒，網路平台不時傳出不實疫情資訊，台中市警察局今天指出，有男大生日前涉散布「台中轄內醫院有武漢肺炎的人在隔離」等不實內容，移送後以10萬元交保。

中央與地方正忙於武漢肺炎防疫工作，網路平台卻傳出有陸配返台趴趴走、東勢婦人自陸返台未居家隔離、有武漢肺炎病人遭隔離等不實消息。台中市政府除要求撤除，也請檢警依法究辦，並提醒民眾勿轉傳來源不明或未經證實的疫情資訊，以免觸法。

台中市警察局今天表示，6日有民眾與自稱「台灣通訊社」的平台，在網路上以「盧秀燕防疫又破洞，中配返台趴趴走」為題，散播不實疫情防治訊息，市刑大科技犯罪偵查隊立即啟動追查，發現這家媒體與撰文的張姓記者均查無資料，警方已循網路位置追查發文者。

警方指出，另接獲中央疫情指揮中心通報，有網友日前在社群軟體散布「台中轄內醫院有一名武漢肺炎的人在隔離」等不實內容訊息，科偵隊隨即追查，當天逮到涉案的林姓男大生（20歲），並依傳染病防治法移送台中地檢署後，以10萬元交保。