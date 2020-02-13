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赴美人工受孕生下龍鳳胎 仲介男獲判無罪

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
示意圖。圖／ingimage

定居美國的趙姓男子，2014年安排台北市許姓女子，遠赴美國人工受孕，隔年順利生下龍鳳胎，半個月的旅行加療程，共收取1萬元美金，遭依違反人工生殖法起訴。士林地方法院認定，趙沒有媒介許女和提供精子者或特定醫師訂約，今天下午宣判無罪。

判決指出，趙男僅提供醫師名單、精子銀行網址，以及安排後續聯絡，與至美國食宿等，沒有證據證明趙男為特定診所醫師或精子提供者，與許女媒介訂約。

許女審理時證稱，想到美國生小孩，但沒去過美國西岸，希望有熟門熟路的人幫忙打點，在網路上找到趙刊登的網頁，於是先在台灣和趙碰面簽約。

合約內容是趙幫忙找美國當地醫生，給予網路資訊，自行選擇要去的診所，趙才幫忙和醫師牽線。1萬元美金是包含美國食宿、機場接送、申請美簽，陪同到診所，協助翻譯等，沒有保證人工生殖一定成功。

許女證稱，趙男和美國的診所都有提供精子銀行網站，自行上網選定精子提供者號碼交給醫師，刷卡800美金給精子銀行，看不懂醫療名詞時，才會請趙協助，安排生產計畫後，才飛往美國旅行約半個月，再依照身體狀況打排卵針、作療程。

趙男辯稱，曾開工作室幫忙洛杉磯附近小城市生殖醫療診所醫師介紹客戶，醫師和客戶視訊專業評估，客戶才會到美國，1萬美金是介紹醫師費用，也負責處理許女在美國的食衣住行。

合議庭認為，許女自行挑選、決定精子，趙男並未介入，也未從中獲利，趙男安排許女在美國的食宿交通，收取1萬美金等費用，較符合許女委託趙男處理人工生殖手術相關事宜，讓療程順利。全案與人工生殖法規範的「居間介紹」構成要件，尚屬有間，全案判處趙男無罪。可上訴。

醫師 洛杉磯
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