現役軍人車禍涉過失致死 符合自首判刑8月
楊姓現役軍人去年5月13日騎機車，沿台南市玉井區台3線由南向北方向行駛，途經375.6公里處路口時，與張姓男子騎機車碰撞，張人車倒地，且頭胸腹腿撞挫傷併肋骨骨折，經送醫後不治，台南地院調查，楊行駛時未注意車前狀況及超速行駛，與張車禍死亡有因果關係，認他犯過失致人於死罪，但符合自首要件，減輕其刑，處8月徒刑，可上訴。
台南地院審酌，楊駕駛機車，行駛時未注意車前狀況及超速行駛，與被害也有過失的情節，造成被害人死亡，及被害人家屬因而痛失親人，所受損害甚鉅，且迄今尚未與被害人家屬達成和解的態度，兼衡其現職軍人、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處8月徒刑。
檢警調查，去年5月13日下午2時20分騎機車，沿台南市玉井區台3線由南向北方向行駛，途經375.6公里處路口，竟疏未注意，在速限60公里路段，以每小時70公里的速度，超速行經該路口。
剛好張騎機車也沿台3 線區由北向南方向行駛該路口，也疏未注意轉彎車應讓直行車先行及遵行兩段式左轉的規定，貿然左轉行駛，致兩車閃避不及而發生碰撞，張人車倒地並受有氣血胸、頭胸腹腿撞挫傷併肋骨骨折，經送醫後不治。
楊辯稱，案發時，他行駛的方向為南往北，至台3 線375.6公里處路口時，是被害人騎機車自他左側衝過來，他右閃並按喇叭及緊急煞車，仍無法避免始發生碰撞，「我並沒有過失」。
台南地院勘驗行車紀錄器等證據外，證人也證述，他看到前方的機車直行通過肇事路口時，與被害人駕駛的機車北向南駛至肇事路口左轉發生碰撞，他覺得肇事機車車速是滿快的。據現場兩車倒地後呈8至9.4公尺的車輛滑痕與刮地痕 ，且被害人所駕機車倒地被反方向推向前，法官認楊 稱肇事當時的行車速度約70公里，應可採信。
台南地院認為，楊於案發時超速行駛；未注意車前狀況，且因超速行駛，對本案車禍發生，應負過失責任；按汽車行車速度，依速限標誌或標線的規定，不得超速行駛；汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施。確認楊的過失行為，與被害人的死亡，具有因果關係。
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