「點膠針頭結構」新型專利被撤銷 大立光提告勝訴確定

先進光電科技公司於2012年間以「點膠針頭結構」向智慧財產局申請新型專利獲准，但盧建中以專利不具進步性為由舉發，因此智慧局審定撤銷專利。利害關係人大立光電公司提起行政爭訟，最高行政法院今判大立光勝訴，智慧局應另為適法處分。

原任職大立光（3008）的4名工程師，夾帶營業秘密投靠先進光（3362），引發一連串官司。大立光指控，鄒博丞、謝炘穎、朱威丞、翁宗震4名工程師，2011年5、6 月間先後跳槽至先進光，且竊取大立光7項營業秘密。

先進光另將「點膠針頭結構」、「遮光片送料機構」向經濟部智慧局申請專利，並於2012年7月9日獲核准。大立光認為已侵害其著作財產權與營業秘密，向先進光及負責人林忠和、原任總經理羅章浚及4名工程師，求償15億2247萬多元。

2017年12月7日，智慧財產法院認定4名工程師竊取大立光營業秘密，及「點膠針頭結構」與「遮光片送料機構」新型專利申請權與專利權均為大立光所有，全數判准。

民事案件仍上訴中，但另有一起衍生案件。2014年8月14日出現一名舉發人盧建中，以「點膠針頭結構」新型專利不具進步性為由提起舉發。2017年3月22日，智慧局認定舉發成立，撤銷專利。

之後，先進光對原處分沒意見，但大立光主張「附擋塊之多針點膠裝置」營業秘密遭離職員工交給先進光公司使用並申請專利，故專利申請權、專利權應歸大立光所有，而對原處分不服，提起訴願。

經濟部實體審查後，決定駁回。大立光向智財法院提起行政訴訟，一審查出盧男在2013年至2015年在台灣並無所得，頻繁從高雄出入境，而非台北住所，顯見其應是專利舉發的「人頭」。

2018年11月29日，一審認為本件有先進光自為舉發情事，智慧局應為不受理審定，原處分未詳究先進光有自為舉發情事，即予以專利舉發成立處分，容有違誤，因此予以撤銷，發回智慧局另為適法處分。

大立光勝訴後，盧男及智慧局上訴。最高行表示，專利權授予後，專利權人依法專有排除他人未經其同意而實施該專利之權，為調和專利權人與公眾利益，專利法是設立舉發公眾審查制度，就專利專責機關公告專利再予審查，使專利權授予更為正確。

因此，於專利權存續期間內，原則上任何人均得附具證據向專責機關請求撤銷，但舉發制度目的既為公眾審查，則舉發程序應由專利權人及舉發人進行攻擊防禦，而具有訟爭對立性，是專利權人不得就其所有專利權提起舉發，如專利權人自為舉發申請，專責機關應不予受理。

依原審調查證據及辯論結果所認定事實，本件舉發案實是先進光委託長宏事務所辦理，並予以論駁盧男並非專利舉發人，則本件舉發案既是專利權人自為申請，智慧局依法應不予受理。

原處分疏未查明而為專利舉發成立處分，訴願決定亦予以維持，均是違法，原判決因而撤銷訴願決定及原處分，其認事用法屬正確，並無判決違背法令情形，本件上訴為無理由。