檢察長10人入圍名單出爐 蔡清祥要從中挑出5人

總統大選後的全國檢察長人事案調整在即，法務部共開出5個檢察長缺額；檢審會民選委員今天召開「會前會」，自47名報名對象中篩選出10人供法務部長蔡清祥未來圈選，人事案將於明天在正式檢審會中討論。

民選委員向檢審會推薦入圍者姓名、職務、期別如下：洪培根(台高檢檢察官、27期)、王俊力(法務部檢察司司長、29期)、林嚞慧(法務部保護司副司長、32期)、陳松吉(台中高分檢檢察官、32期)、李嘉明(台高檢檢察官、33期)、李海龍(台高檢檢察官、33期)、謝名冠(台中高分檢檢察官、34期)、張云綺(台高檢檢察官、35期)、張春暉(台高檢檢察官、36期)、張介欽(台高檢檢察官、36期)。

事實上，9名民選委員人數多於官派的8人，理論上，這分名單即是「確認」入圍名單，蔡清祥將在10人中選擇5人擔任檢察長，時間則預計在下月初左右。