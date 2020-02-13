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法官愛嫖妓 職務法庭批：賣淫者被抓怎麼想？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
職務法庭痛批嫖妓多達16次的朱樑嚴重破壞社會對於法官職務的信任，他個人的非法作為斲傷司法。示意圖／ingimage

高等法院台中分院前法官朱樑蹺班嫖妓，另名法官曾謀貴則收受案件當事人虱目魚湯和「蜈蚣油」餽贈，兩人遭彈劾，職務法庭今判朱免除法官職務，轉任法官以外之其他職務，而情節更重的曾謀貴撤職並停止任用1年。因法官平時會審理通姦罪，也審查因從事性交易被處罰鍰的救濟案件，職務法庭痛批若由酷愛嫖妓、屢屢通姦的法官來審理，賣淫者會怎麼想？

朱樑在1989年至2018年2月6日停職止，在高院台中分院擔任民事庭法官，但他利用法官上、下班不必打卡之便，至少從2014年12月12日起至2017年5月17日止，透過應召業者介紹女子性交易，其中至少8次是蹺班買春。

職務法庭指出，我國目前仍有通姦和相姦罪的刑法法律，且社會秩序維護法也規定在性交易專區外從事性交易者，最高得處3萬元以下罰鍰，而已婚的朱樑卻多次嫖妓，不符合法官應「保有高尚品格」的要求，也有損職務社會形象。

職務法庭表示，檢察官起訴的通、相姦罪要由法官量刑，而性交易的救濟案件也是由法官審查，這些案件如果是由一個老是犯通姦、熱愛嫖妓的法官來審理，不管結果怎樣，都難以讓社會信服。

朱樑多次利用上班時間狎玩娼妓，職務法庭認為光是和他性交易的女子就極容易誤會整體法官的形象，如果這些賣淫者要提司法救濟，恐怕不只是五味雜陳，還可能咒罵司法。而朱長期透過賴姓男子、黃姓女子安排嫖妓，也難免會讓外界質疑經營者有沒有用性招待換取司法利益的疑慮。

朱辯妻子生病，無法解決他性需求而容許他買春，但職務法庭認為這無解法官對婚姻不忠誠、行為放蕩的指責，何況仍違反社會秩序維護法。

職務法庭指憲法保障法官的獨立性，並不是為個人而設，身為法官應該要有高度的責任感，舉止應與榮譽相襯，痛批嫖妓多達16次的朱樑嚴重破壞社會對於法官職務的信任，他個人的作為斲傷司法。

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