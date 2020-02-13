雇用密醫詐健保被懲戒停業2個月 牙醫提告抗罰敗訴

一名黃姓牙醫師雇用郭姓密醫幫病患看蛀牙等醫療行為，並以自身名義向健保署申請醫療給付，共詐領3萬3730元。一審依違反醫師法等罪判1年6月定讞。事後，新北市政府衛生局將黃移送懲戒，決議停業2個月併處教育學分60小時。他不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，判敗訴，可上訴。

判決指出，黃姓牙醫師是診所負責人，2013年6月至隔年10月22日，卻是沒有牙醫資格的郭單獨在診所幫10名病患看蛀牙、慢性牙周炎、清除牙結石、拔牙。

看診後，在病歷上用鉛筆註記健保項目申請代號，再由黃擦去鉛筆字跡，斟酌治療情形重新用原子筆謄寫，藉此假裝自己親自參與診療，再由不知情的診所人員上網傳送給健保署。

一審依違反醫師法、偽造文書等罪將黃、郭判刑定讞。黃在緩刑期間交付保護管束，並應支付公庫35萬元、向檢察官指定地點提供100小時義務勞務。

案件確定後，衛生局將黃移送懲戒，醫師懲戒委員會決議處黃停業2個月併處教育學分60小時。因此，新北市府發函通知黃的診所辦理停業。

黃不服提告救濟，主張因同一行為已受刑事罰，又被健保署停止特約兩個月，原處分再為行政處罰，違反一是不二罰原則，且屬過當，有違比例原則。

法院指出，原處分屬行政罰，其決議組織及程序符合醫師懲戒辦法相關規定，且無基於錯誤事實或與事件無關的考量，更無違背一般公認價值判斷標準，作成懲戒決議，交由新北市府對外以原處分執行之，自無違法可言。

法院認為，原處分雖屬行政罰，但處分內容並非罰鍰，兼具其他行政目的，同一行為經刑事處罰後，仍可以原處分併罰。再者，黃與健保署簽訂行政契約，黃因違約而被停止特約，但未禁止看診、收費，與停業等行政罰完全不同，無違一事不二罰原則。