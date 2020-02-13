聽新聞
test
0:00 / 0:00
雇用密醫詐健保被懲戒停業2個月 牙醫提告抗罰敗訴
一名黃姓牙醫師雇用郭姓密醫幫病患看蛀牙等醫療行為，並以自身名義向健保署申請醫療給付，共詐領3萬3730元。一審依違反醫師法等罪判1年6月定讞。事後，新北市政府衛生局將黃移送懲戒，決議停業2個月併處教育學分60小時。他不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，判敗訴，可上訴。
判決指出，黃姓牙醫師是診所負責人，2013年6月至隔年10月22日，卻是沒有牙醫資格的郭單獨在診所幫10名病患看蛀牙、慢性牙周炎、清除牙結石、拔牙。
看診後，在病歷上用鉛筆註記健保項目申請代號，再由黃擦去鉛筆字跡，斟酌治療情形重新用原子筆謄寫，藉此假裝自己親自參與診療，再由不知情的診所人員上網傳送給健保署。
一審依違反醫師法、偽造文書等罪將黃、郭判刑定讞。黃在緩刑期間交付保護管束，並應支付公庫35萬元、向檢察官指定地點提供100小時義務勞務。
案件確定後，衛生局將黃移送懲戒，醫師懲戒委員會決議處黃停業2個月併處教育學分60小時。因此，新北市府發函通知黃的診所辦理停業。
黃不服提告救濟，主張因同一行為已受刑事罰，又被健保署停止特約兩個月，原處分再為行政處罰，違反一是不二罰原則，且屬過當，有違比例原則。
法院指出，原處分屬行政罰，其決議組織及程序符合醫師懲戒辦法相關規定，且無基於錯誤事實或與事件無關的考量，更無違背一般公認價值判斷標準，作成懲戒決議，交由新北市府對外以原處分執行之，自無違法可言。
法院認為，原處分雖屬行政罰，但處分內容並非罰鍰，兼具其他行政目的，同一行為經刑事處罰後，仍可以原處分併罰。再者，黃與健保署簽訂行政契約，黃因違約而被停止特約，但未禁止看診、收費，與停業等行政罰完全不同，無違一事不二罰原則。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言