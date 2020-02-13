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影／館長現蹤法院引館粉圍觀 自爆「這原因」挨告

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
據了解，館長為租約一事開罵，遭競爭對手控訴誹謗、公然侮辱等罪。記者賴郁薇／攝影

網紅「館長陳之漢今在臉書貼出照片，透露現蹤高雄橋頭地方法院，引起「館粉」熱烈討論。據了解，館長與健身房競爭對手為「搶場地」槓上，因在直播上說對方「卑鄙」等，遭控告誹謗、公然侮辱等罪。告訴雙方今天在準備程序庭上，都不願接受調解，館長也否認犯罪，強調「社會自有公斷」。

館長結束準備程序庭後，在法院外被大批媒體堵訪，他表示，今天就只是來看看高雄「五星級法院」，至於被告事由「不是很重要」，認為競爭對手「為告而告」、很瞎，痛批浪費司法資源，還讓他專程搭車南下開庭，「社會自有公斷」。

據了解，館長為租約一事，批評競爭對手「卑鄙」而槓上，挨告誹謗、公然侮辱等罪。館長在被法官訊問時，表示了解，但堅決否認犯罪；其辯護人辯說，館長直播風格本來就相當通俗，嗆「卑鄙」只是針對搶租手段，用中性字彙表達，並無貶損商譽、聲譽意思。

館長也補充，對手搶租店面情事一再發生，當時只是針對該行為抒發情緒，「基於事實陳述」，否認有誹謗意思。

據透露，橋頭地院曾在去年底傳喚館長出庭，但館長並未到庭，還一度惹得法官不滿，今再度傳喚，館長準時出庭應訊；在準備程序庭上，館長不時皺眉、抱胸、面露無奈表情。

日前傳出館長新健身房鎖定開在三多商圈，館長也透露，稍晚要去看場地、準備簽約，現場媒體問及，是否擔心競爭對手再來搶場地？館長直率地說，「不會啊，他愛搶就搶啊」。

直播網紅「館長」陳之漢今天Po照，透露現蹤高雄橋頭地方法院，引起「館粉」熱烈討論。記者賴郁薇／翻攝自「剽悍」粉專

館長 直播 公然侮辱 陳之漢
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