影／館長現蹤法院引館粉圍觀 自爆「這原因」挨告

網紅「館長」陳之漢今在臉書貼出照片，透露現蹤高雄橋頭地方法院，引起「館粉」熱烈討論。據了解，館長與健身房競爭對手為「搶場地」槓上，因在直播上說對方「卑鄙」等，遭控告誹謗、公然侮辱等罪。告訴雙方今天在準備程序庭上，都不願接受調解，館長也否認犯罪，強調「社會自有公斷」。

館長結束準備程序庭後，在法院外被大批媒體堵訪，他表示，今天就只是來看看高雄「五星級法院」，至於被告事由「不是很重要」，認為競爭對手「為告而告」、很瞎，痛批浪費司法資源，還讓他專程搭車南下開庭，「社會自有公斷」。

據了解，館長為租約一事，批評競爭對手「卑鄙」而槓上，挨告誹謗、公然侮辱等罪。館長在被法官訊問時，表示了解，但堅決否認犯罪；其辯護人辯說，館長直播風格本來就相當通俗，嗆「卑鄙」只是針對搶租手段，用中性字彙表達，並無貶損商譽、聲譽意思。

館長也補充，對手搶租店面情事一再發生，當時只是針對該行為抒發情緒，「基於事實陳述」，否認有誹謗意思。

據透露，橋頭地院曾在去年底傳喚館長出庭，但館長並未到庭，還一度惹得法官不滿，今再度傳喚，館長準時出庭應訊；在準備程序庭上，館長不時皺眉、抱胸、面露無奈表情。