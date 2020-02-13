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鐵路警遭刺死案開庭問答 檢：凶嫌未達心神喪失

中央社 / 嘉義市13日電
因公殉職的鐵路警察李承翰已於9月3日入嘉義市忠烈祠。圖／讀者提供

鄭姓男子去年搭火車刺傷鐵路警察李承翰腹部致死案今天開庭，針對案發當時，鐵路警察若換成被告女兒，被告稱不會拿刀刺殺，公訴檢察官據此認定，被告當下未達心神喪失情況。

嘉義地方法院上午開庭審理鄭姓男子被控殺警案，由公訴檢察官劉達鴻詢問被告鄭男的宗教信仰、家庭、工作，一直到去年7月3日行凶當天的行蹤；被告今天當庭表示很後悔，相信因果報應，但強調當天是中邪才行凶。

被告一再強調，是工作合夥人串通別人要謀害他詐領保險金，且自己辦理退保後還是覺得被跟蹤，才會在去年7月3日買2把刀防身，搭火車則是為脫離監控，因為查票列車長要求他在嘉義站下車補票，且感覺車廂乘客都在針對他，他才覺得在嘉義站下車，會被處理掉。

公訴檢察官接著詢問被告，鐵路警察李承翰當時只是要求被告下車，口氣並沒有很兇，也沒有動手，為什麼被告會拿刀刺傷李承翰腹部，被告回應，當時知道李承翰是警察，但自己受到莫大驚嚇又中邪，才會行凶。

針對被告坦承，殺人是不對的，公訴檢察官再進一步詢問，若是被告女兒與別人串通要詐領他的保險金，且當時被告女兒也在車上勸他下車，還會拿刀刺女兒嗎，被告則回答不會。

公訴檢察官據此認為，被告初步精神鑑定為思覺失調症，但行凶當下具有辨識及控制能力，並沒有達到心神喪失情況。

公訴檢察官也詢問被告，是不是在嘉義站下車補票後，害怕身上的錢不夠，無法返家，加上受到全車廂乘客注目而惱羞成怒，因此持刀刺傷前來勸導的警察；被告僅回答，不會擔心錢不夠而回不了家。

今天也到庭聆聽的李承翰父親李增文表示，被告今天的應答及想法與正常人無異，希望法官能伸張正義，判被告死刑。

鄭男去年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，將他依殺人罪嫌起訴，鄭男於去年8月29日移審嘉義地方法院，法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。

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