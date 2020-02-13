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保戶被冒名貸款 保險公司竟要保戶自行提告

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市楊姓市民替女兒投保癌症終身險，疑被當初招攬的朱姓保險員私自變更保險契約後申貸87萬餘元。記者黃寅／攝影

台中市楊姓市民20年前替女兒投保癌症終身險，並一次繳清90餘萬元保險金，今年保險快到期，預期可以領回300萬元保險金，但卻接到承保的保險公司通知貸款帳戶有些問題，讓他一頭霧水。向保險公司了解後，才知疑被當初招攬的朱姓保險員私自變更保險契約後申貸87萬餘元，他揚言提告。

楊姓市民說，他民國89年6月為女兒投保遠雄癌症終身保險，並附加長青保險和新終身壽險，保險金額合計96萬餘元。他選擇一次繳清保費，這期間也未以保單貸款，但保險公司日前通知他女兒說貸款償還的金額不符，利息多還了些，他才發現保單竟被人私下利用貸款。

他說，從現有取得資料看來，保單就是被朱姓保險員以申請契約變更方式向保險公司申貸，且地址已變更為朱姓保險員的，他和女兒才完全不知情。

楊姓市民說，最令人不滿的是，一開始向朱姓保險員詢問，朱竟以「那是詐騙啦」虛應故事，並避不見面。他向保險公司詢問，遠雄台北總公司說是台中分公司的事，台中分公司又說不是他們能做主的；都不主動了解和解決，絲毫不把保戶的權益放在心上。

直到後來，保險公司才回覆說，該帳戶所貸的款項已全都償還，保戶的權益並不會受損，公司並不打算向保險員追究。

楊姓市民說，他在意的並不是保金是否有損失，而是他原本是基於信任才會投保，但期間不但被冒名貸款，保險公司也不當做一回事，所以他考慮要提告，以正視聽。

遠雄人壽台中分公司保戶服務中心副理劉承勳說，朱姓保險員已離職10多年，該筆貸款都已還清，且公司清查未發現有其他保戶受害，目前不打算採法律行動，若是楊姓市民仍要追究，得要由楊自行提告。

劉承勳說，一般保戶貸款，金額須匯到本人帳戶，若是支票也會禁止背書轉讓，且錢要匯出前，公司還會通知保戶再確認；對於朱姓保險員如何變更契約並取得貸款，公司也尚在調查中。

朱姓前保險員說，可能是有其他經辦人冒用了他的名義去變更資料並貸款，但至於是誰貸款和後來誰去還款，他都不知。他說，已向楊姓市民致歉，並請求原諒。

台中市楊姓市民替女兒投保癌症終身險，疑被當初招攬的朱姓保險員私自變更保險契約後申貸87萬餘元。記者黃寅／攝影

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