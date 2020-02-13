裁定理由曝光！大法庭：詐騙車手符合條件可強制工作

大法庭制度去年7月上路，因詐騙集團車手首次涉犯刑法、組織犯罪條例，依想像競合從一重論以加重詐欺罪，是否仍適用組織犯罪強制工作3年規定，最高法院有不同見解，最高檢察署聲請提案大法庭獲准。最高法院刑事大法庭今天裁定，若法院認定個案有預防矯治社會危險之必要，且符合比例原則，依組織犯罪防制條例規定，得一併宣告刑前強制工作。

大法庭指出，法官解釋法律，在文義射程範圍內，應與時俱進，才能和社會脈動同步，符合民眾期待；而本件裁定是採修正後的「肯定說」，認為刑法就刑罰主刑才有輕重比較問題，因此刑法第55條前段規定「從一重處斷」，僅限於「主刑」，而沒收、保安處分均非「主刑」，與相關規定無關，因此得一併宣告。

大法庭認為，詐騙集團車手首次涉犯刑法、組織犯罪條例，依想像競合從一重論以加重詐欺罪，組織犯罪條例輕罪的強制工作規定，並沒有被加重詐欺罪重罪所吸收，仍應一併適用。

大法庭指出，司法院釋字528號解釋針對強制工作尚不違憲，且組織犯罪條例事後也做修正，是針對有犯罪習慣、遊蕩、懶惰成習而犯罪者，因此本件裁定採合憲性解釋，認為有預防矯治社會危險的必要，且符合比例原則範圍內，法院依組織犯罪條例規定一併宣告刑前強制工作。

另外，辯方曾聲請在大法官釋憲前停止審判，但大法庭指出，本件已作出合憲性解釋，因此駁回。