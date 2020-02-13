2法官蹺班嫖妓、接受招待 今遭判免、撤職

高等法院台中分院前法官朱樑3年內多次買春，其中至少有8次還是蹺班；前法官曾謀貴接受承辦案件當事人的邀宴、餽贈，上班時間到議會為友人請託。監察院2018年以12比0彈劾兩人，職務法庭今判朱免除法官職務，轉任法官以外之職；曾撤職，停止任用1年。

司法官訓練所第16期結業的朱樑目前停職，曾謀貴(司訓所13期)則已退休。

監院調查，朱樑自2014年12月12日起至2017年5月17日，先後16次在外與女子進行性交易，其中半數是在上班期間曠職，除違反社會秩序維護法第80條，也構成刑法第239條通姦罪，但因配偶未提告訴，無法論罪。

朱樑在監院調查時辯稱，太太生病無法行房，且他「不是用法官身分買春」，但監委認為他多次蹺班買春，行為和民眾對法官品格與行事的期待不符，影響民眾對公正審案信賴，戕害司法形象。

而曾謀貴早年就有不良紀錄，1999年間他曾接受毒犯招待進出酒家，被公懲會以參與不當飲宴記過。但曾2015年9月間，擔任某民事案件陪席法官，卻在10月31日晚間、11月8日上午，在自宅和法院辦公室與案件的一方當事人會面，並收受贈品，同年12月31日晚間又接受飲宴。

曾謀貴另在同年11月12日下午，在沒有請假、公差情況下，到市議會為友人請託，監委們認為他言行不檢，嚴重違反法官法、法官倫理規範。