台中東勢亂傳疫情假訊息！受害者困擾報案 警方偵辦
武漢肺炎導致人心慌慌，台中市有民眾在Line群組張貼假消息，稱「台中市東勢區一名婦人自大陸返台沒自我隔離還作生意，被相關單位逮捕，全家被隔離觀察。」收到訊息的民眾又將此訊息轉貼至其他Line群組，造成東勢民眾恐慌，對此訊息台中市政府衛生局證實為不實訊息，受害的店家已向東勢分局報案。
本案已由東勢分局調查偵辦中，全案將依傳染病防治法究辦。警方說，假訊息「目前南投意麵的老闆娘已經抓去隔離囉」在網路上瘋傳讓店家苦不堪言，將持續追查其他製作、散布、轉傳不實訊息者。
東勢分局表示，現在是全國關注疫情資訊的非常時期，張貼、散布未經查證的訊息容易造成民眾恐慌，警方將結合主管機關全力打擊疫情假訊息傳播，並呼籲民眾對於未經查證的疫情訊息切勿張貼、散布，以免受罰。
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