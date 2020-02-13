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賭場藏公寓違章建築 第三方警政消滅「治安汙染源」
新北市警方去年底查獲職業賭場暗藏在板橋區一處透天民宅違規加蓋樓層裡，板橋警分局運用「第三方警政」提報新北市府公共安全聯合稽查小組，今天由拆除大隊動用機具進行強制拆除，剷除危害治安的毒瘤。
去年12月23日深夜，新北警方持新北地院核發搜索票於板橋區大豐街一處透天民宅，查獲詹姓男子等3人利用違規加蓋4樓樓層作為職業賭場，與28名賭客利用麻將及骰子等賭具，以推「筒子牌」方式賭博，現場查扣抽頭金及賭資35萬元、名片夾及麻將等賭具等證物，詹嫌等3人依賭博罪嫌送辦，賭客依社維法裁處。
民宅違建暗藏職業賭場，危害社會治安甚鉅，板橋警分局提報新北市府公共安全聯合稽查小組，新北市違章建築拆除大隊今天動用機具進場強制拆除。板橋警方指出，從賭博案件查獲到違法場所拆除，前後不到二個月的時間，不僅有效剷除危害治安的毒瘤，更展現市府團隊掃除治安汙染源的迅速與決心。
板橋警分局長林富助表示，現在雖處防疫期間，警方查緝不法無假期，將持續查緝犯罪行為，並結合新北市政府公安聯合稽查小組，斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的違法活動空間，呼籲民眾發現可疑人事物，可立即撥打「110」報案專線，讓犯罪無藏身之處。
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