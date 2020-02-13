最高法院大法庭首件裁定出爐！詐騙犯仍須強制工作3年

大法庭制度去年7月上路，因詐騙集團車手首次涉犯刑法、組織犯罪條例，依想像競合從一重論以加重詐欺罪，是否仍適用組織犯罪強制工作3年規定，最高法院有不同見解，最高檢察署聲請提案大法庭獲准。大法庭上月16日行言詞辯論，法律學者以「洗澡」、「刷牙」做比喻，合議庭今天下午2點30分裁定，詐騙車手首次犯罪仍須適用組織犯罪條例強制工作3年。

詐騙集團車手究竟要不要強制工作爭議許久，被告若加入幫派從事暴力犯罪，組織犯罪防制條例規定要強制工作3年，但被告如果是「加入幫派並從事詐欺」，依想像競合從一重論以加重詐欺罪，卻可能不須強制工作。最高法院各庭有不同見解，因此提交由大法庭統一見解。

大法庭上月17日行言詞辯論，邀請4名法律學者到庭激辯，台大法律系教授林鈺雄、政大法律系教授楊雲驊均採「肯定說」，林指出，強制工作是保安處分的一種，刑罰不能吸收保安處分，「如同洗澡和刷牙性質、目的不同，即使洗澡洗得很乾淨，牙還是得刷」，若車手涉犯其餘重罪就無義務宣告強制工作，是反其道而行。

楊雲驊舉例「倒洗澡水不要把小孩一起倒掉」，立法者增訂刑法第55條但書，並沒有「把小孩一起倒掉」之意，意指輕罪的保安處分不能被重罪吸收；輕罪只有「刑」受重罪影響，並不影響保安處分等其他法律效果。

政大法律系教授許恒達、台大法律系副教授薛智仁採「否定說」，許認為，立法者沒有明文規定下，法院應遵守罪刑法定原則，採取對行為人有利的認定，不能擅自擴大適用。

薛智仁指出，想像競合犯是指以各罪「刑」的輕重區分輕罪、重罪，之後只依重罪法律效果，輕罪法律效果會被吸收。他說，本案顯示的問題是「立法者長期忽略的法律漏洞，應透過修法補足」，不是由法官類推適用。